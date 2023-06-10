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Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва

Перший повноцінний робочий день національної команди України в Бремені вмістив у себе одразу два тренування.
Сьогодні 05:38 Андрій Твердохліб 717 0
Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва
#Збірна України з футболу

Джерело - УАФ.

Заняття були доволі інтенсивними та різноплановими. Під час ранкового гравці відпрацьовували техніку роботи з м’ячем — прийом та передачу. Водночас основний вектор роботи мав тактичну направленість.

А ввечері команда відпрацьовувала пасінг із завершенням, після чого збірники виконували тактичні завдання у форматі ігрових серій.

До початку вечірнього тренування в гості до збірної України завітав мер Бремена Андреас Бовеншульте, який поспілкувався з головним тренером Сергієм Ребровим, висловив українцям свою підтримку та сказав, що для бременців велика честь приймати в себе національну команду України.

На згадку про зустріч керівник міста отримав м’яч з автографами синьо-жовтих та фото з командою.

Україна зіграє з Німеччиною у товариському матчі. Гра відбудеться 12 червня у Бремені. Початок о 19:00.

Олександр Гливинський, прессекретар збірної України

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