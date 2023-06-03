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Вибіг на поле і штовхнув футболіста: команда українця Ігнатенка ризикує не вийти до Ліги 1 через скаженого фаната

Хотів як краще, а вийшло...
Сьогодні 09:56 Андрій Дунець 116 0
Вибіг на поле і штовхнув футболіста: команда українця Ігнатенка ризикує не вийти до Ліги 1 через скаженого фаната
#Бордо, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

Матч останнього туру французької Ліги 2 між Бордо нашого Данила Ігнатенка та Родезом не було дограно.

Після гола гравця гостей Люки Буадеса на 22-й хвилині, який разом із партнерами заходився демонстративно святкувати взяття воріт просто перед фанатською трибуною Бордо, в одного з уболівальників здали нерви. Фанат вибіг на поле й штовхнув бомбардира - гравці попадали на газон немов кеглі у боулінгу, а матч через це призупинили й цього дня так і не дограли.

Відео

Тепер очікується, що "жирондинці" отримають технічну поразку (0:3) за цей інцидент, а до Ліги 1 разом із Гавром підвищиться Метц. Остаточне рішення оголосять у понеділок.

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