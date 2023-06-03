Хотів як краще, а вийшло...

Джерело - Чемпіон.

Матч останнього туру французької Ліги 2 між Бордо нашого Данила Ігнатенка та Родезом не було дограно.

Після гола гравця гостей Люки Буадеса на 22-й хвилині, який разом із партнерами заходився демонстративно святкувати взяття воріт просто перед фанатською трибуною Бордо, в одного з уболівальників здали нерви. Фанат вибіг на поле й штовхнув бомбардира - гравці попадали на газон немов кеглі у боулінгу, а матч через це призупинили й цього дня так і не дограли.

Відео

Pas mal l’objet métallique sans la main gauche du mec de Rodez…c’est lui qui touche bien son coéquipier au visage ..regardez bien.. pic.twitter.com/mdFmJwqAf4 — fabzi10 (@fabzi10) June 2, 2023

Angle de vue qui montre d'où est sorti le rat 🐀 durant le match #Bordeaux vs #Rodez#ligue2BKT



Tiktok : Stadito pic.twitter.com/ohACOtpwpB — Zoker ⭐ (@TheZokerChannel) June 3, 2023

Тепер очікується, що "жирондинці" отримають технічну поразку (0:3) за цей інцидент, а до Ліги 1 разом із Гавром підвищиться Метц. Остаточне рішення оголосять у понеділок.

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