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9 років тому у Києві відкрили музей Кличків

Сьогодні 00:01 Valeriy Ruchka 2974 0
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків

Джерело - klitschko-brothers.com.

9 років тому в серці українського спорту НСК Олімпійський відбулося урочисте відкриття музею досягнень братів Кличків. Віталій і Володимир передали для музею понад 70 своїх унікальних раритетних експонатів. У їх числі - символи професійного боксу чемпіонські пояси, халати, медалі, кубки та інші почесні трофеї. Віталій Кличко передав до музею свою зірку Героя України, а Володимир - оригінал свого першого контракту з німецьким клубом.

Сюрпризом для братів Кличко став виступ рок-групи, яка заспівала кавер на знамениту композицію AC / DC Hells Bells, під яку Віталій багато років виходив у ринг, щоб захищати свій пояс чемпіона.

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