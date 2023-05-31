На Закарпатті під час матчу дитячих команд один з батьків ударив 13-річного підлітка

Джерело - Чемпіон.

На Закарпатті під час футбольного поєдинку між ДЮСШ Виноградів та ФК Свалява на поле вибіг один із батьків юного футболіста команди господарів та вдарив 13-річного гравця кулаком в обличчя.

На Закарпатті під час футбольного поєдинку між "ДЮСШ Виноградів" та ФК "Свалява" на поле вибіг один із батьків та вдарив 13-річного гравця😱 pic.twitter.com/XZ1Wgz59GD — + IgoR ꑭ BliStiv + (@Blignik) May 30, 2023

За інформацією журналіста та блогера Костянтина Андріюка, наступного дня, батько-боксер вибачився і заявив, що надіслав на ЗСУ 10 000 гривень. Відомості про даний факт було внесено правоохоронцями ЄРДР за ч.1 286 ККУ - Хуліганство.

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