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На Закарпатті під час матчу дитячих команд один з батьків ударив 13-річного підлітка

Сьогодні 10:34 Андрій Твердохліб 797 0
На Закарпатті під час матчу дитячих команд один з батьків ударив 13-річного підлітка

Джерело - Чемпіон.

На Закарпатті під час футбольного поєдинку між ДЮСШ Виноградів та ФК Свалява на поле вибіг один із батьків юного футболіста команди господарів та вдарив 13-річного гравця кулаком в обличчя.

За інформацією журналіста та блогера Костянтина Андріюка, наступного дня, батько-боксер вибачився і заявив, що надіслав на ЗСУ 10 000 гривень. Відомості про даний факт було внесено правоохоронцями ЄРДР за ч.1 286 ККУ - Хуліганство.

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