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Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью

Сьогодні 20:15 Юрко Юрченко 137 0
Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью

12 месяцев. В турнире принимают участие 53 сборные, которые разделены на 10 групп. После завершения отбора в финальную часть состязаний пробьются 20 команд, которые финишируют на первом и втором месте – соответственно.

Дания, Словения, Финляндия, Северной Ирландия, Казахстан и Сан-Марино ведут борьбу за две путевки от секстета «Н», позволяющие пройти дальше. Кто займет первое и второе место можно выявить с большей вероятностью, если тщательно изучить форму всех шести коллективов.

Дания

«Алая гвардия» не лучшим образом провела два поединка весеннего отрезка. После уверенной домашней победы над Финляндией в родных стенах, ребята Каспера Юльманна уступили в гостях Казахстану со счетом 2:3. При этом после первого тайма Дания вела в счете в два мяча. В итоге после двух туров Симон Кьер и компания расположились на второй строчке. Отставая на три балла от первых словенцев, «датский динамит» по дополнительным показателям опережал казахов, финнов и североирландских противников.

У «датского динамита» мощный состав и впереди много времени, чтобы улучшить положение в турнирной таблице. К тому же после двух сыгранных матчей у «алой гвардии» была лучшая атака в группе. Если вы хотите зарабатывать деньги на поединках квалификации к ЧЕ-2024 ставя на них ставки тогда рекомендуем скачать mostbet kz.

Словения

«Парни» здорово провели два мартовских поединка и расположились на первом месте. Обыграть подопечным Матьяжа Кека удалось Казахстан на выезде и Сан-Марино дома. В итоге датчан, казахов, финнов и североирландскую сборную словенцы опережали на три зачетных пункта. В игровом плане Ян Облак и компания выглядели не слишком грозно, но главное, что команда добыла максимум зачетных баллов.

Словения обладает достаточно неплохим составом, но побороться с датчанами за первую строчку «парням» будет сложно. А вот замахнуться на вторую путевку словенцы вполне в состоянии. Хотя впереди у Яна Облака и партнеров ряд непростых противостояний.

Финляндия

«Филины» стартовали в текущем турнире с двух выездных поединков. Сначала коллектив Маркку Канервы в Копенгагене уступил «датскому динамиту» со счетом 1:3. Затем «суоми» отправились в Белфаст, где выиграли у североирландской «зелено-белой армии» благодаря единственному точному удару Беньямина Каллмана. Набранные три зачетных пункта в этих битвах позволили финнам расположиться на четвертой строчке, имея одинаковое количество очков с Данией, Казахстаном и Северной Ирландией.

Лукаш Градецки и партнеры представляют собой неуступчивый коллектив, но на серьезные свершения от «филинов» рассчитывать вряд ли стоит. Финны попытаются побороться за вторую строчку, но опередить датчан или словенцев «суоми» будет сложно.

finland

Северная Ирландия

«Североирландское железо» в первом туре текущих состязаний выиграло в Серравалле у Сан-Марино со счетом 2:0. Дублем в той битве отметился Дион Чарльз из Болтона. Затем подопечные Майкла О’Нила в родных стенах минимально уступили «суоми». В игровом плане Северная Ирландия выглядела неплохо, но пропустив в первом тайме отыграться так и не смогла.

В родных стенах «зелено-белая армия» способна навязать борьбу, а вот в гостях данная национальная сборная выглядит куда слабее. «Североирландское железо» является середняком группы «Н» и подняться выше третьей строчки Крейгу Кеткарту и партнерам вряд ли удастся.

Казахстан

«Ястребы» в стартовом туре минимально уступили в родных стенах словенцам. Забив первыми, Казахстан дважды пропустил во втором тайме. Затем парни Магомеда Адиева приняли Данию и сенсационно выиграли. При этом по ходу матча казахи уступали с разницей в два мяча.

«Желто-синие» при должном настрое в состоянии навязывать борьбу всем участникам секстета в домашних играх. Однако на дистанции «ястребы» вряд ли смогут исправно набирать зачетные пункты. Так что оказаться на первой или второй строчке по завершении турнира казахам, скорее всего, не удастся.

Сан-Марино

«Сиятельная» абсолютно справедливо считается основным аутсайдером секстета. В этом нет ничего удивительного, так как Сан-Марино не выигрывает уже в течение пяти последних лет. Так что успехом для ребят Фабрицио Константини будет набор хотя бы одного очка.

«Серениссима» демонстрирует слабый футбол и отобрать очки у конкурентов по группе данной сборной будет сложно. При этом в родных стенах «бело-голубые» попытаются навязать борьбу.

Наш прогноз

От Сан-Марино можно ожидать статус главного аутсайдера секстета и итоговое последнее место в группе. Северная Ирландия, Финляндия и Казахстан попытаются вклиниться в борьбу за путевки в следующий раунд, но, скорее всего, разыграют между собой третью строчку. За лидерство в группе сразятся Дания и Словения. При этом «алая гвардия» и «парни» с большой вероятностью окажутся в верхней двойке.

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