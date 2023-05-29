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Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження

Сьогодні 14:30 Максим Буйдин 2080 0
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Наталя Добринська
#Наталія Добринська, #Пекін-2008

Джерело - Чемпіон.

29 травня свій день народження святкує легендарна українська спортсменка Наталя Добринська. Сьогодні їй виповнюється 41 рік.

16 серпня 2008 року Добринська виграла золоту олімпійську нагороду Пекіну-2008 легкоатлетичному семиборстві.

Результат українки - 6733 очок:

  • 100 м, з бар'єрами, 7-е місце — 13,44 — 1059;
  • Стрибки у висоту, 10-е місце — 1.80 см — 978;
  • Штовхання ядра, 1-е місце — 17.29 м — 1015;
  • Біг на 200 м, 15-е місце — 24:39 — 944;
  • Стрибки в довжину, 1-е місце — 6.63 м — 1049;
  • Метання списа, 5-е місце — 48.60 м — 833;
  • Біг на 800 м, 23-е місце — 2:17.72 хв — 855.

У 2012 році стала прешою атлеткою, яка змогла набрати 5000 очок у п'ятиборстві.

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