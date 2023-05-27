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Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО

Сьогодні 15:48 Андрій Дунець 69 0
Обіграв трьох і забив ударом із 25 метрів: новий Мессі розриває на молодіжному ЧС - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Лука Ромеро вразив футбольний світ своїм голом у матчі 3-го туру чемпіонату світу U-20 Аргентина - Нова Зеландія (5:0).

На 35-й хвилині гри атакувальний півзахисник молодих "альбіселесте" самотужки організував третій гол господарів турніру. Спочатку обманув трьох суперників у центральному колі, після чого без перешкод подолав добрячий шмат поля і пробив по воротах приблизно з 25 метрів.

Відео

У мережі стиль Ромеро відразу ж стали порівнювати з легендарним земляком - Ліонелем Мессі - та називати його прямим наступником. Додамо, що права на 18-річного таланта належать італійському Лаціо, де Лука поки має вкрай обмаль ігрової практики - лише 14 появ на полі в Серії А за 2 сезони.

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