Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя

Джерело - Чемпіон.

27 травня 1967 року народився Пол Гаскойн - видатний англійський футболіст, який, здебільшого через пиятику, так і не став справжньою легендою світового футболу.

Футболіст, який не міг похвалитися трофеями, але якого знав весь світ. Знав не тільки завдяки геніальній грі, але і завдяки постійним витівкам, які межували з божевіллям.

Коли читаєш його мемуари і спогади тих, хто мав з ним справу, часом здається, що все це жарт і просто не може бути правдою. Однак, це і є чиста правда - 20 фактів про великого Газзе.

1. Буквально через годину після закінчення гри за збірну Англії, Пол був помічений в компанії своїх друзів веселунів Денні Бейкера і Кріса Еванса в одному з пабів, повністю одягнений в форму збірної. Гаскойн навіть не став міняти взуття і випивав прямо в бутсах.

2. Одного разу Пол замовив в подарунок на день народження свого партнера по Ньюкаслу Тоні Каннінгему курс сеансів солярію. Ясна річ, Тоні був негром.

3. На питання норвезьких журналістів про побажання майбутнім противникам збірної Англії, Пол, не замислюючись ні на секунду, відповів: "Так, у мене є побажання: Fuck off, Norway". Після чого, голосно сміючись, втік.

4. На тренування збірної Англії після того, як Боббі Робсон назвав його "daft as a brush" (тупий, як швабра) прийшов з вставленими в гетри щітками від цих самих швабр.

5. Попросив у водія двоповерхового автобуса в Лондоні сісти за кермо, після чого катав пасажирів кілька годин.

6. Після того, як захисник Вімблдону Вінні Джонс прихопив його під час подачі кутового, послав йому троянду в роздягальню. Вінні в боргу не залишився і надіслав Полу йоржик для чищення унітазу.

7. Бувши гравцем шотландського Рейнджерс, підібрав загублену арбітром жовту картку, після чого показав її самому арбітру. Той, втім, гумору не оцінив, і Пол побачив картку у відповідь.

8. Коли Гаскойн ще чистив бутси в Ньюкаслі, він забрав додому бутси Кевіна Кігана, щоб показати друзям, і, звичайно ж, загубив їх в метро.

9. В Італії, на ЧС-90, коли форвард збірної Бельгії Енцо Шифо лежав на газоні, тримаючись за ногу після порушення проти нього, Пол скакав навколо на одній нозі, висолопивши язика.

10. Зайшов в їдальню Міддлсбро в одних гетрах і замовив собі сніданок.

11. Розбив клубний автобус Міддлсбро на тренувальному полі команди. Збиток оцінили в 310 тисяч фунтів.

12. Зі своїм другом Джиммі посперечався, що той не зможе витерпіти, якщо йому підпалити запальничкою перенісся і так тримати 5 секунд. Сума спору була 1000 фунтів. Джиммі, до речі, зміг. Двічі.

13. Коли Пол лікувався від алкоголізму, доктор порадив знайти йому якесь відволікаюче хобі. Гаскойн почав колекціонувати віскі.

14. Під час ЧС-90 в Італії, коли його показували крупним планом під час виконання гімну, завжди висував язик.

15. Під час підписання контракту з Лаціо, Пол втік від перекладача, поставив туфлі на підвіконня, а сам сховався під столом. Перекладач вирішив, що Гаскойн викинувся з вікна і підняв паніку.

16. Вкрав піджак від Армані у свого партнера по збірній Денніса Вайза і розрізав його ножицями на дрібні шматочки.

17. Відпочиваючи в шотландському готелі, ганяв по полю для гольфу на своєму джипі.

18. Коли арбітр піднімав руку, щоб показати штрафний удар, Пол залазив йому під пахву і голосно там пирхав.

19. Одного разу, після видалення в матчі за Лаціо проти Генуї, почав бігати і тиснути руку кожному з суперників.

20. Одного разу, коли Газза був в Новій Зеландії, йому в ресторані сказали, що у них немає бекону. Пол відповів не замислюючись: "Як? Усі в цій країні барани, а у них навіть немає шматочки бекону з кров'ю?"

Це лише мала частина того, що встиг за свою кар'єру утнути Пол Гаскойн. Були ще історії з шотландським замком; купанням в ставку готелю, де жили качки; дебоші в готелях коштом клубів, які його підписували і багато іншого.

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