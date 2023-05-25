Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера

Джерело - Чемпіон.

57 років тому, 25 травня 1965 року відбувся другий бій між Мухаммедом Алі та Сонні Лістоном.

Мухаммед Алі двічі бився з Сонні Лістоном. І обидва рази переміг У першому поєдинку Алі уклав Лістона за шість раундів. Другий бій був жорсткіше і швидше (менше, ніж за 2 хвилини). А ще другий бій - це купа скандальних історій, що натякають на підставний результат, і епохальне фото, що назавжди увійшло в історію боксу.

Кассіус Клей - ім'я Мухаммеда Алі при народженні. Після першого бою з Лістоном (1964 рік) він вступив в організацію "Нація Ісламу" (політичний рух афроамериканців) і змінив ім'я на Мухаммед Алі.

Лістон і Алі - два найсильніших важковаговики на той момент. Не самі бездоганні відносини підпалювали ще і провокаціями Лістона. Після їх першого бою Лістон сказав, що Алі виграв випадково - хоча сам в шостому раунді заявив своїй команді, що не зможе продовжувати бій. Перед поєдинком Лістон пообіцяв, що "розмаже гада по рингу". Алі не реагував на це, хоча в його оточенні говорили: він був зліше звичайного і мріяв знищити Лістона в матчі-відповіді.

Спочатку реванш був запланований на листопад-1964, але його скасували через операції Алі. Далі вже були проблеми з іншою частиною організації. Бій планували провести в Бостоні, але місцева боксерська федерація відмовила сторонам в цій можливості, оскільки побоювалася "Націю Ісламу", що стоїть за Алі.

У підсумку реванш відбувся в місті Льюістоні. Мер міста, коли його запитували про цю подію, говорив: "Мене не лякають ніякі злочинні складові навколо цього бою. Це легендарний бій, якого чекаю я, його чекають сотні тисяч уболівальників. Ми нікого не підтримуємо публічно в цьому поєдинку. Але ми підтримуємо бокс і шоу. Відвернемося ж від негативних думок і налаштуємося на відмінний бій".

Алі, як і в першому бою, не вважався фаворитом. Його це дратувало. Алі дратувався, коли його запитували про почуття після теоретичного програшу, і злобно відповідав: "Для мене це принциповий поєдинок. Я хочу його знищити, як зробив це рік тому".

Гордон Девідсон, адвокат PR-групи Алі, говорив: "Мухаммед був заряджений на перемогу. Ще до поєдинку було видно, що він стане переможцем. Лістон був упевнений. Але не так сильно, як Алі. Він переміг ще до початку".

Алі знадобилося менше 2 хвилин, щоб знову перемогти Лістона. Після бою говорили, що на Лістона натиснули злочинці

Легендарне фото після нокауту Лістона:

Алі після нокауту виплюнув капу і кілька разів прокричав:"Вставай і бийся". Дехто сумнівався в чесності бою, але фотограф Sports Illustrated Ніл Ліфер, який стояв в парі метрів від боксерів, пізніше говорив: "Ніякого сумніву, це був чесний бій. Лістон був слабшим, він майже весь час нічого не міг зробити - тільки стримував атаки Алі. Нокаутуючий удар був просто чудовий: швидкий і різкий". Наступний номер журналу Sports Illustrated був присвячений цьому бою: редакція переглянула понад 200 фотографій, перш ніж вибрати обкладинку.

Є кілька підозрілих історій, які говорили про нечесність такого результату бою:

1. У Лістона була купа карткових боргів. Бандити пригрозили йому смертю, якщо той не звалиться під час бою - самі поставили на його поразку. Ніхто не підтвердив цю теорію.

2. Письменник Нік Тошес в одній зі своїх книг зв'язався з анонімом зі злочинного угруповання, з членами якої дружив Алі. Він сказав: "Так, там було видно, що це липовий удар. Лістон упав раніше, ніж Алі торкнувся його, я подумав: "Чорт, ми все зіпсували".

Теорію також ніхто не підтвердив. Але є один факт, який дійсно бентежить: до поєдинку організатори серйозно турбувалися про безпеку Лістона. До поєдинку Лістон був у бронежилеті, а гаманці всіх жінок перевірялися на наявність вогнепальної зброї.

Реванш направив Алі і Лістона на різні дороги. Перший після повернення після дискваліфікації за відмову йти в армію повернувся і став чемпіоном. Лістон же багато програвав і помер в 1971 році. У поліцейському рапорті сказано, що Лістон помер через передозування наркотиками

Але маса ЗМІ вважає, що це було вбивство - Лістон був на зв'язку з американською мафією і, на думку журналістів, одного разу сильно посварився з нею. Аргументи на користь цієї теорії привела дружина Лістона, яка сказала: у нього була боязнь голок, коли він хворів, то завжди відмовлявся від уколів.

Ні поліція, ні приватні детективи не підтвердили версію з вбивством Лістона.

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