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Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів

Сьогодні 06:54 Андрій Твердохліб 2857 0
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

22 травня 2010 року міланський Інтер, перемігши у фіналі Баварію, виграв Лігу чемпіонів.

Дублем за синьо-чорних відзначився Дієго Міліто.

А тріумфальний забіг Жозе Моурінью після півфіналу з Барселоною на Камп Ноу ввійшов до аналів тренерських святкувань.

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