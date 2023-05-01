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Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни

Сьогодні 19:56 Андрій Твердохліб 2071 0
Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни

Джерело - Чемпіон.

1 травня 1994 року на Гран-прі Сан-Марино загинув легендарний гонщик Айртон Сенна. 

Будучи за життя одним з найуспішніших гонщиків в історії, він навіть своєю смертю приніс користь друзям і суперникам. Після фатальної аварії на Гран-прі Сан-Марино, заради підвищення безпеки, були перебудовані траси й посилені вимоги до болідів. Після Сенни Формула-1 стала іншою...

Згадуємо найкращі гонки в кар'єрі бразильського Чарівника.

Гран-прі Португалії, 1985 рік

Прикро віддавши (через технічні несправності боліда) перемогу на домашній трасі в Бразилії, Сенна взяв переконливий реванш у Португалії.

Під час практики знову сталися проблеми з машиною, Айртон пересів на резервну, і вона теж відмовила. Проте, на наступний день в кваліфікації він вирвав першу зі своїх 64 поул-позицій в гонках Формули-1.

Потім був старт і відрив, який збільшувався з кожним колом. На фініші Сенна був майже на коло швидшим. Мікеле Альборето, який перетнув фініш другим, відстав від Айртона на 1 хвилину і 2 секунди - вічність за мірками найшвидших автогонок.

Гран-прі Іспанії, 1986 рік

Одна з найвидатніших, а, можливо, найвидатніша перемога. У кваліфікації бразилець зробив розгром, випередивши своїх суперників майже на секунду (Найджела Менселла, Нельсона Піке, Алена Проста і Кеке Росберга). Бразилець проїхав коло за 1: 21.605 з середньою швидкістю 186 км / год.

Це був його дев'ятий поул, але жоден з них не був настільки вражаючим, як цей.

Під час гонки в битві за лідерство брали участь Айртон Сенна і Найджел Менселл, які по черзі лідирували в гонці. Сенна лідирував 49 кіл, а британець 23. Незабаром після зеленого сигналу світлофора стало ясно, що ключем до перемоги буде баланс між зносом шин і витратою палива протягом 72 кіл на вимогливому автодромі Херес-де-ла-Фронтера.

У той час як Сенна йшов попереду перші 39 кіл, Менселл вийшов в лідери на 40-му. Але шини на боліді британця почали зношуватися, і його команда була змушена закликати його піт-стоп на 63-му колі. Саме тоді Сенна взяв ініціативу у свої руки. Сенна прекрасно розумів, що британець зробить все можливе, щоб скоротити відставання майже у 20 секунд. Врешті-решт, у Менселла будуть нові шини, а бразильцеві доведеться розбиратися зі своїми зношеними складами.

Гран-прі Японії, 1988 рік

У сезоні 1988 року боліди McLaren не мали конкурентів. На передостанньому етапі чемпіонську корону розігрували між собою гонщики британської команди: Айртон Сенна та Ален Прост. Обидва стартували з першої лінії.

Сенна рвонув - і відразу опустився на 16-е місце з-за проблем зі зчепленням. Прост очолив гонку, а для бразильця, здавалося, все було скінчено.

Але двигун його боліда знову завівся, і вже на першому колі після цього Айртон обійшов 6 суперників. На 24 колі Чарівник наздогнав і перегнав Проста, завоювавши перший з трьох своїх чемпіонських титулів у Формулі-1.

Гран-прі Бразилії, 1991 рік

За два дні до гонки Сенні виповнився 31 рік. Не можна було придумати подарунок краще, ніж перемога на домашній трасі, яку він допомагав розбудовувати, і де був його іменний поворот.

Традиційно стартував з поул-позиції, Сенна до 65 кола успішно відбивав атаки Найджела Менселла на Williams. В результаті болід Менселла не витримав перевантажень, і той зійшов з дистанції - заклинило коробку передач. До перемоги Айртону залишалося 7 кіл, і тут у нього зникла третя передача, трохи пізніше - п'ята. Захищаючись на несправному боліді від Патрезе, Сенна молився і матюкався одночасно. Він так втомився, що після фінішу його довелося діставати з кокпіта.

"Я щасливий, що живий", - так Сенна почав перше інтерв'ю після перемоги.

Гран-прі Європи, 1993 рік

Стартувавши з четвертої позиції, уже на першому колі мокрої траси "Король Дощу" Айртон Сенна зробив чудо. Спочатку обігнав Шумахера, при цьому молодий німець намагався виштовхнути бразильця, і Сенна двома колесами вилетів на гравій. Потім залишив позаду Алена Проста, потім на S-образному повороті трохи раніше загальмував Деймон Хілл - і Айртон вийшов уперед.

Це була типова для Сенни перемога, вимучена всупереч відмовам техніки. Через поломку радіо Айртон не зміг попередити свою команду про піт-стоп і замінити шини. Гірше того, бензобак почав протікати, пальне випливало на очах, і йому довелося перейти на більш економний стиль водіння. І все-таки Сенна переміг, відірвавшись від Проста на ціле коло.

До смерті Айртону залишалися 18 гонок і 3 перемоги.//

Бонус

Формула-1 дізналася, хто такий Айртон Сенна, в травні 1984 року. Під проливним дощем на вулицях Монако досі мало кому відомий 24-річний хлопець, раніше ніколи тут не бував, одного за іншим випереджав іменитих чемпіонів і за 19 кіл прорвався з 13-го місця на старті друге. І ось вже Сенна наздоганяє лідера гонки Алена Проста - француз сигналізує суддям і закликає до зупинки гонки. І ті її зупинили - на 32-му.

Айртон з таким рішенням був не згоден - він йшов настільки швидше Проста, що неминуче обігнав би його протягом пари кіл. На подіумі бразилець не приховував розчарування. "Формула-1 це політика", - сказав тоді Сенна. Це був його шостий старт в чемпіонаті світу.

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