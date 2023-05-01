Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті

Джерело - Daily Mail.

Найкращий гонщик в історії Формули 1, великий чемпіон і Людина Дощу: ось як характеризували Сенну любителі автоспорту. Всього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поулів. Айртон Сенна був визнаним майстром кваліфікацій свого часу.

У віці 34 років Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, і спорт втратив одного зі своїх найулюбленіших героїв.

У 2019 році були оприлюднені три фотографії легенди Формули-1, зроблені за кілька годин до його смерті - 25 років тому.

Айртон Сенна (зліва) і напарник по команді Деймон Хілл (другий праворуч) спілкуються з гоночними інженерами перед змаганнями в Сан-Марино.

На цьому знімку 30 квітня Сенна в гаражі Williams готується вивести Williams на трасу.

Фото аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі.

Відео аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі

Смерть Сенни стала трагедією для багатьох уболівальників у всьому світі, і особливо в Бразилії. Бразильський уряд оголосив триденний національний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів осіб.

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