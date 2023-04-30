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Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля

Сьогодні 17:42 Андрій Твердохліб 1667 0
Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля
#Екстракляса, #Кирило Петров

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник польської Корони Кирило Петров відзначився фантастичним голом у ворота Сталі в 30 турі Екстракляси.

Футболіст вивів свою команду уперед на 9-й хвилині, поціливши ворота суперника з центра поля.

Цей гол став першим у сезоні для вихованця київського Динамо. В Екстраклясі-2022/23 Петров зіграв 22 матчі. 

Після 29 турів Корона Кєльце посідала 15 сходинку в чемпіонаті з 35 очками в активі. Очолює турнірну таблицю Ракув, за який виступає українець Владислав Кочергін.

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