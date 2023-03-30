Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 60!

Джерело - Чемпіон.

30 березня легендарний футболіст київського Динамо та збірної СРСР Олексій Михайличенко святкує день народження.

Згідно з футбольною легендою Валерій Лобановський, який мав у команді прізвисько Рудий соняшник, вважав, що в колективі обов'язково повинен бути рудоволосий гравець. На фарт. Михайличенко, в молодості мав копицю світлого волосся, це неписане правило тільки підтверджував. Під час перебування футболістом він виграв з Динамо три чемпіонати і три Кубки СРСР, Кубок володарів кубків. Зі збірною СРСР - срібло чемпіонату Європи і золото Олімпійських ігор. Причому, дві останніх нагороди - в один рік.

Тоді, до речі, за гравця розгорнулася справжня війна між Лобановським, який очолював національну збірну Радянського Союзу, і Анатолієм Бишовцем, які працювали з олімпійської командою країни і знав Михайличенко ще з дитинства - з часів свого тренерства в системі Динамо. Тренери ніяк не могли поділити талановитого футболіста, а керівництво Федерації футболу - визначитися з тим, який турнір важливіше.

У підсумку, Михайличенку доводилося грати за дві команди відразу, і в обох - він був ключовим футболістом. А за підсумками 1988 го року Михайличенко посів четверте місце в голосуванні на володаря Золотого м'яча, що вручається найкращому футболістові Європи, поступившись тільки трьом легендарним голландцям - ван Бастену, Гулліту і Райкарду.

Не дивно, що талановитого гравця помітили і в Європі. Благо, що і "залізна завіса", за якою знаходився СРСР, почала руйнуватися. У підсумку, в 1990 Михайличенко перебрався в італійську Сампдорію. І знову, його фартовість і майстерність зіграли свою роль - Сампа з українцем у складі з ходу вперше у своїй історії виграла чемпіонат країни (це золото до сих пір залишається єдиним в скарбничці клубу).

На жаль, непрості відносини з тодішніми зірками італійського клубу і футболу - Віаллі і Манчіні - не дозволили Михайличенку закріпитися в клубі, і вже через рік українець перебрався у шотландський Рейнджерс. Підсумок перебування Михайличенка в Шотландії - п'ять чемпіонських титулів і три Кубки країни.

Михайличенко був одним з найулюбленіших футболістів Валерія Лобановського. Світла голова, відмінна працездатність і універсалізм, чудова техніка і робота з м'ячем - півзахисник відповідав усім вимогам, які вимагав легендарний тренер. Ходив навіть жарт, що Михаличенко - позашлюбний син Лобановського. "Навіть не мрійте", - віджартовувався сам футболіст.

Не дивно, що після повернення Лобановського з Близького Сходу, де він працював в Кувейті і ОАЕ, і завершення ігрової кар'єри Михайличенка, обидва вони повернулися в Динамо. Перший - на пост головного тренера, другий - в якості його помічника. Причому, досить довго Михайличенко ще й працював нарівні з футболістами - здоров'я і розуміння футболу дозволяли.

"Лобановський запропонував мені сісти поруч з ним на тренерську лаву Динамо і сказав:" Якщо хочеш стати хорошим тренером, забудь, що ти був футболістом ", - згадував Михайличенко.

Саме Михайличенко перебував поруч з Лобановським в Запоріжжі, в травні 2002-го, коли у тренера прямо під час матчу стався інсульт, після якого він помер в лікарні міста. Саме Михайличенко очолив команду після смерті великого тренера і здобув для клубу два чемпіонства, кубок і суперкубок.

Пізніше працював зі збірними командами. Молодіжку України привів до звання віце-чемпіона Європи U-21 у 2006 році (досі досягнення, яке лишається не повтореним, не кажучи про перевершення). Очолював національну команду у 2008-2009 роках, де, щоправда, вона поступилася путівкою на чемпіонат світу ПАР-2010 в плей-оф грекам.

У Динамо Олексій Олександрович Михайличенко посідав різні клубні посади, аж до спортивного директора.

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