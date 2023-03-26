Збірна України провела передматчеве тренування на Вемблі

Джерело - УАФ.

Національна команда України провела офіційне тренування на полі лондонського стадіону Вемблі. Цікавий факт — уперше за цей тиждень під час заняття на поле не впало ані краплини дощу.

Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

До слова, дощ розпочався в той час, коли синьо-жовті залишали легендарну арену, і, за прогнозом, триватиме до завтрашнього обіду. Під час гри опадів не передбачається, зате ввечері в Лондоні очікується поривчастий вітер.

У передігровому занятті взяли участь усі 25 гравці, присутні в таборі головної команди країни, включно з Андрієм Ярмоленком, який сьогодні працював у загальній групі.

Після розминки та квадратів синьо-жовті відпрацювали елементи ігрової схеми, обраної тренерським штабом на сьогоднішній матч.

Для більшості гравців національної збірної нинішнє заняття на легендарній арені, збудованій 2007 року на місці старого "Вемблі", що був зведений 1923-го і знесений 2003-го, стало дебютним.

У попередньому поєдинку України з Англією на цьому стадіоні — у вересні 2012 року — зіграли троє з присутніх нині в таборі синьо-жовтих — в. о. головного тренера Руслан Ротань, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка (Тарас Степаненко залишився в запасі).

Водночас рекордсменом збірної України за кількістю виступів на Вемблі є Олександр Зінченко, який провів тут сім ігор на клубному рівні!

Хай там як, завтра буде нова гра та нова історія, яку напишуть збірні України та Англії. Наша команда перебуває в бойовому настрої, що, власне, підтверджують самі хлопці. Гравці готуються до важкого матчу, розуміючи, який тиск будуть чинити господарі: на поєдинку будуть присутні 87 тисяч уболівальників, чотири з половиною тисячі з яких — українці. Підтримка кожного земляка — на місці баталії, в Україні чи будь-де у світі — надзвичайно важлива для синьо-жовтих, тож вони прагнутимуть докласти всіх зусиль для вдалого старту у кваліфікаційній кампанії Євро-2024.

Фото: Павло Кубанов (УАФ).

Олександр Гливинський, прессекретар національної збірної України

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