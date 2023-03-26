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Україна лише раз перемагала Англію - після фантастичного гола Назаренка

Сьогодні 10:35 Андрій Твердохліб 1802 0
Україна лише раз перемагала Англію - після фантастичного гола Назаренка

Джерело - Чемпіон.

Через кілька годин футболісти збірної України вийдуть на поле легендарного Вемблі, щоб протистояти господарям англійцям у матчі кваліфікації Євро-2024. Суперники 8 разів зустрічалися раніше, а українці здобули лише одну перемогу, проте яку...

Єдиний, переможний гол у відбірковому матчі чемпіонату світу 2010 року на Дніпро-Арені фантастичним ударом забив Сергій Назаренко.

Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України

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