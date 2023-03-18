Епічний промах Яремчука: українець не влучив по воротах із 5 метрів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук став одним з антигероїв матчу 30-го туру Ліги Жюпіле між Кортрейком та Брюгге.

Українець з'явився на полі на 64-й хвилині поєдинку і запам'ятався епізодом, у якому не зміг влучити у ворота з лінії воротарського майданчика суперників.

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У підсумку команда Яремчука (Брюгге) поступилась із рахунком 0:1. Нагадаємо, днями в команди з'явився новий головний тренер.

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