Олександр УСИК: «Буду братися за всі проєкти, що допомагатимуть Україні та українцям»

Володар титулів WBO, IBF, IBO та WBA Олександр Усик готується до одного з найголовніших поєдинків у своїй кар’єрі за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті проти британця Тайсона Ф’юрі.

Поки весь світ чекає на оголошення дати бою, що має всі шанси головною спортивною подією року та справжнім боксерським бестселером, українець тренується, продовжує допомагати співвітчизникам через власний благодійний фонд Usyk Foundation та не втомлюється говорити про Україну та її потреби.

В своєму насиченому графіку амбасадор відповідальної гри Parimatch знайшов час для особливого інтерв’ю.

В ексклюзивній розмові для YouTube каналу Parimatch Ukraine боксер та відверто розповідає про власний рік у війні, зустріч з Зеленським, участь в просуванні глобальної фандрайзингової ініціативи United24 та, звичайно, Тайсона Ф’юрі.

- Я почуваю себе добре, Слава Богу! В тренувальному таборі готуюсь до наступного свого поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Спілкуються промоутери, менеджери спілкуються ... Я думаю, що багато чого залежить від конкретно однієї людини, це від Тайсона Ф'юрі.

Про рік війни та роботу власного благодійного фонду

За рік війни я зрозумів, що про деякі речі мовчав. Що потрібно більше треба присвячувати себе родині. І третє те, що один в полі воїн.

В Usyk Foundation працює дуже крута команда. Я беру участь частково, коли в мене є на це час. Допомагаємо військовим з автомобілями, з обладнанням, одягом. Просто звичайним людям, які потребують звичайних речей, як одяг, їжа, житло. Я просто як самостійна одиниця нічого б не зробив, але ті люди, які мені в цьому допомагають, їм великий респект.

Про зустріч з Зеленським

Коли ми прийшли до нього на зустріч, у нього була така посмішка. Я розумію скільки праці він робить, я розумію, що про сон не має бути і мови. Але коли він нас побачив, то це для нього був як відпочинок. Ці тридцять чи сорок хвилин ми з ним поспілкувалися, трошки теа-а-тет, він запитав як справи, як сім'я. Наші сини просто спілкуються, вони в садочку були разом, в школі навчаються. Я розумію, що після нас в нього була зустріч і це було чи 8 годин вечора, чи 7. Його працездатність. Вона не вражає, вона надихає! Я думаю, що мало хто з колишніх президентів міг би це робити.

Про британців партнерів та британців суперників

Це бокс! Я ж не побив його, принизив якось чи ще щось. Це бокс, ми виходимо в ринг і він мене б'є і буде намагатися бити. Це частина роботи. Я знаю, що Ентоні дзвонив Володимиру (Кличку) і спитав, як може бути корисним для України, допомогти. І за це подвійна повага до нього.

Про "пузо" Тайсона Ф’юрі

Трешток в моєму розумінні це якісь брудні штучки. Де ти принижуєш свого опонента і обзиваєш його якось образливо. Наприклад, коли я кажу на Тайсона Ф’юрі Belly, то в моєму розумінні це трошки мило. Ну пузіко, ну що тут такого образливого, пузіко. Тим паче, що воно в нього є! Він, в свою чергу, трошки жорсткіше на мене каже. Але мене це ніяк не принижує. Ну говорить і говорить. Хай собі говорить.

Про Берінчика в своєму андеркарді

Я проти. Я не хочу, щоб безумець боксував у моєму андеркарді. Я шуткую. Це все залежить від Олександра Красюка, він промоутер і він буде домовлятися. Я за те, щоб якомога більше українців боксувало в моєму андеркарді, але це все робота вже промоутера.

Про 100 мільйнів за Мудрика та любов до футболу

Мені здається, він трошки більше коштує, ніж 100 мільйонів. Тому що я спостерігаю за цим хлопцем. Я, до речі, побачив його перший раз, вони напевно грали в комаді 18річних чи 19річних. Зачіска, яка кидається в очі, татуювання, тобто він грав, і я спостерігав за ним, і мені подобалося. Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий Золотий м'яч в Україну. Футбол мені більше подобається дивитися, ніж бокс, по телевізору чи просто вживу. Англія подобається. Там футбол більш жорсткий. Менше хлопчиків, які падають і пів поля котяться, кричать: "Ай-ай-ай!". Там нога в ногу пішла, кістка стирчить і він далі біжить. Мені більше подобається такий футбол.

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