Головне
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:25 2325
Дудченко - дванадцятий в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 18:53 369
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 15:59 3439
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Сьогодні 15:55 1023
Українки провалили індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:51 367
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:12 3123
Костюк не змогла подолати перше коло на WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:55 887 2
Цуренко вийшла в друге коло WTA Indian Wells Open
Сьогодні 06:38 432
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:53 2356
Ястремська обіграла Бондар на старті турніру WTA в Індіан-Веллс
Вчора 23:47 644
Блоги
Зірка Ман Сіті вляпався у величезний скандал - у пабі мацав жінок і показував статевий орган
Зірка Ман Сіті вляпався у величезний скандал - у пабі мацав жінок і показував статевий орган Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:42 719
Олександр УСИК: «Буду братися за всі проєкти, що допомагатимуть Україні та українцям»
Олександр УСИК: «Буду братися за всі проєкти, що допомагатимуть Україні та українцям» Дмитро Копій
Сьогодні 18:37 163
Шахтар - Феєнорд: остання надія українських вболівальників у єврокубках
Шахтар - Феєнорд: остання надія українських вболівальників у єврокубках Дмитро Копій
Сьогодні 18:33 198
2 роки тому Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку в Італії
2 роки тому Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку в Італії Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:25 123
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи
Феєнорд – молодий, енергійний, але вразливий: 5 особливостей суперника Шахтаря в Лізі Європи Андрій Дунець
Сьогодні 15:55 1023
Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео
Бешкетник дня: собака ефектно перервав матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - Відео Андрій Дунець
Вчора 16:18 591
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України
Петраков підписав контракт із союзником росії, який передавав зброю, – Федорчук розкритикував дії екстренера збірної України Андрій Дунець
Вчора 14:15 1724
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Андрій Твердохліб
Вчора 11:53 23212 2
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля
Відео дня: уболівальники Бенфіки овацією проводжали Яремчука з поля Андрій Твердохліб
Вчора 05:51 14402
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта
Joma збрехала УАФ? Українські блогери знайшли цікавий нюанс на сайті російського Зєніта Андрій Дунець
07.03.2023 20:47 757 1
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч з Англією Андрій Дунець
07.03.2023 16:54 8504 3
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО
Коноплянка повертається до збірної України на матч з Англією – у 2012-му він забив на Вемблі супергол саме після пасу Ротаня – ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 18:03 2217
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер
4 вакансії для Ротаня: за які ще роботи міг би взятися український тренер Андрій Дунець
06.03.2023 14:51 2731 1
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA
Костюк - восьма українська тенісистка-переможниця турніру WTA Андрій Твердохліб
06.03.2023 13:24 1420
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО
Зозуля забив фірмовий переможний гол у ворота другої команди Реала - ВІДЕО Андрій Дунець
06.03.2023 12:28 3196
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Андрій Твердохліб
06.03.2023 02:48 7765
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Андрій Твердохліб
05.03.2023 21:00 5227
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Valeriy Ruchka
05.03.2023 20:47 6120 1
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі
Кочергін забив шикарний гол у чемпіонаті Польщі Андрій Твердохліб
05.03.2023 20:41 1126
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі
Боббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі Андрій Дунець
05.03.2023 20:16 1082
Прямі трансляції

Олександр УСИК: «Буду братися за всі проєкти, що допомагатимуть Україні та українцям»

Сьогодні 18:37 Дмитро Копій 164 0
Олександр УСИК: «Буду братися за всі проєкти, що допомагатимуть Україні та українцям»

Володар титулів WBO, IBF, IBO та WBA Олександр Усик готується до одного з найголовніших поєдинків у своїй кар’єрі за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті проти британця Тайсона Ф’юрі.

Поки весь світ чекає на оголошення дати бою, що має всі шанси головною спортивною подією року та справжнім боксерським бестселером, українець тренується, продовжує допомагати співвітчизникам через власний благодійний фонд Usyk Foundation та не втомлюється говорити про Україну та її потреби. 

В своєму насиченому графіку амбасадор відповідальної гри Parimatch знайшов час для особливого інтерв’ю. 

В ексклюзивній розмові для YouTube каналу Parimatch Ukraine боксер та відверто розповідає про власний рік у війні, зустріч з Зеленським, участь в просуванні глобальної фандрайзингової ініціативи United24 та, звичайно, Тайсона Ф’юрі.

- Я почуваю себе добре, Слава Богу! В тренувальному таборі готуюсь до наступного свого поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Спілкуються промоутери, менеджери спілкуються ... Я думаю, що багато чого залежить від конкретно однієї людини, це від Тайсона Ф'юрі.

Про рік війни та роботу власного благодійного фонду

За рік війни я зрозумів, що про деякі речі мовчав. Що потрібно більше треба присвячувати себе родині. І третє те, що один в полі воїн.

В Usyk Foundation працює дуже крута команда. Я беру участь частково, коли в мене є на це час. Допомагаємо військовим з автомобілями, з обладнанням, одягом. Просто звичайним людям, які потребують звичайних речей, як одяг, їжа, житло. Я просто як самостійна одиниця нічого б не зробив, але ті люди, які мені в цьому допомагають, їм великий респект. 

Про зустріч з Зеленським

Коли ми прийшли до нього на зустріч, у нього була така посмішка. Я розумію скільки праці він робить, я розумію, що про сон не має бути і мови. Але коли він нас побачив, то це для нього був як відпочинок. Ці тридцять чи сорок хвилин ми з ним поспілкувалися, трошки теа-а-тет, він запитав як справи, як сім'я. Наші сини просто спілкуються, вони в садочку були разом, в школі навчаються. Я розумію, що після нас в нього була зустріч і це було чи 8 годин вечора, чи 7. Його працездатність. Вона не вражає, вона надихає! Я думаю, що мало хто з колишніх президентів міг би це робити.

Про британців партнерів та британців суперників
Це бокс! Я ж не побив його, принизив якось чи ще щось. Це бокс, ми виходимо в ринг і він мене б'є і буде намагатися бити. Це частина роботи. Я знаю, що Ентоні дзвонив Володимиру (Кличку) і спитав, як може бути корисним для України, допомогти. І за це подвійна повага до нього.

Про "пузо" Тайсона Ф’юрі

Трешток в моєму розумінні це якісь брудні штучки.  Де ти принижуєш свого опонента і обзиваєш його якось образливо. Наприклад, коли я кажу на Тайсона Ф’юрі Belly, то в моєму розумінні це трошки мило. Ну пузіко, ну що тут такого образливого, пузіко. Тим паче, що воно в нього є! Він, в свою чергу, трошки жорсткіше на мене каже. Але мене це ніяк не принижує. Ну говорить і говорить. Хай собі говорить.

Про Берінчика в своєму андеркарді

Я проти. Я не хочу, щоб безумець боксував у моєму андеркарді. Я шуткую. Це все залежить від Олександра Красюка, він промоутер і він буде домовлятися. Я за те, щоб якомога більше українців боксувало в моєму андеркарді, але це все робота вже промоутера.

Про 100 мільйнів за Мудрика та любов до футболу

Мені здається, він трошки більше коштує, ніж 100 мільйонів. Тому що я спостерігаю за цим хлопцем. Я, до речі, побачив його перший раз, вони напевно грали в комаді 18річних чи 19річних. Зачіска, яка кидається в очі, татуювання, тобто він грав, і я спостерігав за ним, і мені подобалося. Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий Золотий м'яч в Україну. Футбол мені більше подобається дивитися, ніж бокс, по телевізору чи просто вживу. Англія подобається. Там футбол більш жорсткий. Менше хлопчиків, які падають і пів поля котяться, кричать: "Ай-ай-ай!". Там нога в ногу пішла, кістка стирчить і він далі біжить. Мені більше подобається такий футбол.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 3123
Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно Маркевич: Продати Циганкова за 5 млн євро – це смішно 2607
Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Баварія - ПСЖ 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2356
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи 3439
Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2325
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3295
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13628 6
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 15879
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12931
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8730
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65998
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9215