2 роки тому Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку в Італії

Джерело - Чемпіон.

9 березня мільйони людей в усьому світі відзначають річницю від дня народження геніального українського поета Тараса Шевченка.

Саме в цей день 2 роки тому Віталій Кличко долучився до відкриття пам'ятника Кобзареві в італійському місті Флоренція, яке є містом-побратимом Києва. Монумент було встановлено в центрі міста, у знаковому місці - неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

"Дякую за співпрацю нашим друзям! Тепер наші герої, які боролися за свободу наших країн, увіковічення і в Києві, і у Флоренції", - зокрема зазначив мер Києва.

Тарас Шевченко народився в 1814 році в селі Моринці, Київська губернія, Російська імперія (нині Звенигородський район, Черкаська область). Загалом у світі налічується близько 1400 пам'ятників геніальному українцеві.

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