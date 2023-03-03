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Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру»

Сьогодні 17:59 Дмитро Копій 147 0
Артем Бондаренко: «З 2022 року українським футболістам почали довіряти – і ми виправдовуємо цю довіру»

Молода зірка УПЛ та атакувальний півзахисник ФК Шахтар Артем Бондаренко став новим гостем YouTube каналу титульного партнера "гірників" Parimatch Ukraine. У свіжому випуску футболіст поділився думками про переможні фактори у драматичному матчі проти Ренну, відмінні риси ФК Шахтаря і свою роль в команді "гірників", важливі світоглядні зміни в житті та футболі після початку війни. Занотували найголовніше. 

Нація і менталітет змінилися – у футболі це теж відчувається

Війна настільки загартувала нашу команду, що на футбольному полі зараз кожний з нас готовий боротися, допомагати, підказувати і підтримувати один одного. Все це дає можливість добиватися результату. Зараз наша команда, як один кулак, в якому всі – б'ються. Як каже Ігор Йовічевіч, футбольний бог десь забирає, десь додає. Цього разу він повернув нам борг за гру з Реалом – тоді ми пропустили гол за 20 секунд до завершення матчу. 

Шахтар вирізняє те, що ми граємо в розумний футбол

Є кілька відмінностей, які вирізняють "гірників" з-поміж інших клубів в УПЛ. Перше, майже всі футболісти є вихованцями футбольної академії Шахтаря, грали і взаємодіяли в різні періоди – цей досвід сильно пов'язує і підсилює. Друге, в команді є сплав молодості й досвіду: Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький, Андрій П’ятов та інші "старожили" завжди підстрахують нас, молодих футболістів. Третє, команда донецьких гірників – зіграна та розумна. 

Щодо моєї ролі в команді, то вона співзвучна з позицією у грі. На полі півзахисник повинен поєднувати захист і напад. Я з цим справляють і під час матчів, і в клубному житті.  

2022 – рік переосмислення життя і свого покликання

З початку війни ми багато чого оцінили наново. У нас змінилося бачення життя, світу, пріоритетів. Я більше почав цінувати спілкування з друзями, з батьками і близькими людьми. У контексті футболу переміни теж відбулися – українським футболістам почали нарешті довіряти і ми виправдовуємо цю довіру.

Я не втомлююся повторювати вболівальникам, що зараз від нас усіх залежить дуже багато. Потрібно вірити в армію і підтримувати хлопців на передовій. Робити все можливе на своєму місці. За можливості дивитися УПЛ, і звісно, вболівати за Шахтар.

Дивіться повне ексклюзивне інтерв’ю Артема Бондаренка на YouTube каналі Parimatch Ukraine.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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