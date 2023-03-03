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Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ

Сьогодні 15:28 Андрій Дунець 789 0
Є як молоді, так і вже сформовані гравці
Без Динамо та Шахтаря: 5 футболістів-відкриттів першої частини сезону УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Україна в очікуванні першого повноцінного туру рідного чемпіонату у 2023 році. Клуби Прем’єр-ліги провели роботу над помилками, й спробують втілити у життя плани на сезон. Саме час пригадати тих гравців, які привернули особливу увагу несподівано сильними виступами. У фокусі — п’ятеро виконавців чотирьох різних команд, здебільшого невідомі широкому загалу вболівальників.   

Марко Сапуга

Марко Сапуга — черговий продукт вже відомої на всю Україну молодіжної команди львівського Руха, що засвітилася в Юнацькій лізі УЄФА. 19-річний опорний півзахисник демонструє не по роках упевнений футбол та має дійсно вражаючу антропометрію. 

Зі зростом у 194 см Марко може стати таким собі "українським Вієйра", і вже зараз має тверді позиції в центрі поля клубу вищої ліги України. За даними кількох джерел, Сапуга входить до сфери інтересів Динамо та Шахтаря. Гранди бачать в особі Марко перспективу довгострокової заміни Сергієві Сидорчуку й Тарасові Степаненку відповідно. 

Вікентій Волошин

Обидва Волошини на контракті в київському Динамо і сильно провели першу частину сезону. Однак якщо Назар завдяки яскравій грі у складі Кривбаса розглядається як потенційний наступник Віктора Циганкова й на збори з киянами поїхав, то старший на два роки 21-річний Вікентій діє на ще більш проблемній для "біло-синіх" останніми роками позиції. 

По суті, про таке поняття, як "плеймейкер", який грає не ближче до своїх воріт, а розташовується під нападником, у Динамо встигли забути. Другу фазу розіграшу-2022/23 Вікентій почав у складі Олександрії, і під керівництвом Руслана Ротаня може нарешті переконати Мірчу Луческу спробувати його у першій команді киян вже влітку.    

Денис Нагнойний

2 голи у 12-ти матчах. Статистика нападника Зорі не вражає, якщо не знати про цього хлопця однієї вельми цікавої деталі. Ще на початку сезону нині 21-річний нападник був… правим захисником. Така вражаюча трансформація стала результатом співпраці Нагнойного з новим наставником Зорі Патріком ван Леувеном, який побачив у Денисі перспективу вирости у вмілого форварда. 

Нагнойний привертає увагу не тільки універсалізмом, а й працелюбністю. Так, на сьогодні він не є першою опцією ван Леувена в атаці, але входить в "обойму" не тільки найкращих виконавців луганського клубу, а й найбільш талановитих гравців УПЛ загалом.    

Євген Підлепенець

У свої 24 Євген вже має досвід гри у клубі з провідної країни Західної Європи. Так, в Іспанії Підлепенець виступав лише за другу команду Депортиво, однак засвітитися встиг. 

До останнього часу Євген захищав кольори харківського Металіста, але тепер гратиме за Дніпро-1. Запрошення Підлепенця до складу лідера УПЛ не випадкове. У першій частині сезону Євген зарекомендував себе одним з найбільш успішних дриблерів ліги. Це той футболіст, який не боїться брати ініціативу на себе, а за кількістю спроб обведень в нашому чемпіонаті поступався хіба що Михайлу Мудрику.      

Максим Прядун

За підсумками першої частини сезону Прядун відзначився шістьма голами в 14-ти матчах. Так, Максиму вже 25, і це не той вік, коли грають з характеристикою "перспективний", однак у цьому випадку варто зважати на обставини. 

Ще минулого сезону Прядун був у Першій лізі. Саме "був", бо ігрової практики у складі донецького Олімпіка мав украй мало. До старту сезону-2022/23 за шість років професійної кар'єри Максим зіграв жалюгідних 62 матчі й відзначився 12-ма голами. Тож нинішня кампанія стає для Прядуна дійсно проривною, а сам нападник вже потрапив у об'єктиви більш стійких клубів, ніж його нинішній — Металіст.

Максим Салівон, Чемпіон

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