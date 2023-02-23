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Дніпро-1 – АЕК: прогноз на матч плей-офф Ліги Конференцій

Сьогодні 15:30 Дмитро Копій 313 0
Дніпро-1 – АЕК: прогноз на матч плей-офф Ліги Конференцій

23 лютого. 19.45. Кошице, Словаччина. Кошицька футбольна арена
Де дивитися - медіасервіс Megogo.

Прогноз від Parimatch Ukraine:
Перемога Дніпра-1 – 2.25
Перемога АЕКу – 3.45
Нічия – 3.15

Один з головних претендентів на чемпіонський титул в УПЛ цього сезону взимку точково підсилив склад, зумів зберегти Артема Довбика, якому за чутками навіть покращив контракт, та непогано провів збори, цілеспрямовано готуючись до історичного єврокубкового плей-офф проти кіпрського АЕКу. Але як показала перша гра, майже три місяці без ігрової практики в офіційних матчах - чинник, який робить різницю.

Зустріч на Кіпрі завершилась із рахунком 1:0 на користь господарів, які забили переможний мʼяч на 84-й хвилині. Але мінімальний результат не відображає малюнок гри. АЕК був гострішим, створив більше нагод для взяття воріт, хоча дніпряни теж мали шанси. Але за статистикою ударів загалом - 13 проти 6, в площину воріт - 5 проти 4. Вболівальники Дніпра-1 точно мають визнати гравцем матчу голкіпера Макса Валефа. Бразилець зробив все можливе, щоб зберегти шанси для команди на прохід в 1/8 фіналу Ліги конференцій перед матчем-відповіддю.

Після гри Олександра Кучера критикували за невчасні заміни та кадрові рішення, і хоча головний тренер Дніпра-1 вважає, що все робив правильно, будемо сподіватися що тиждень роботи над помилками не мине даремно. Дніпряни повертаються до Словаччини, де проводять домашні матчі цього єврокубкового сезону. Назвати арену в Кошице фартовою для української команди навряд чи можна, але принаймні тут Дніпро-1 перемагав іншу кіпрську команду – "Аполлон" з Лімасола.

А ось АЕК приїздить в Словаччину з гарними спогадами, тут вони перемагали в матчі плей-офф Ліги Європи (1:2). Цього сезону АЕК взагалі лускає українські команди, як горішки. Перший стиковий матч Ліги конференцій був для кіпріотів вже п’ятим проти представників УПЛ, і на рахунку АЕКу 4 перемоги та нічия (в серпні вони обіграли дніпрян двічі - 2:1 і 3:0. А восени у двох іграх з Динамо здобули перемогу (1:0) та нічию (3:3).

А ось в Першому дивізіоні Кіпру позиції АЕКу похитнулися. В останньому турі клуб з Ларнаки програв АЕЛу, і хоч і зберіг перше місце, від другого їх відділяє лише 1 пункт. До завершення чемпіонату залишається лише 2 тури, і втрачати очки АЕКу ніяк не можна. Тож кіпріоти мають розставляти пріоритети та берегти сили на два турніри.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Аналітики титульного спонсора Дніпра-1 Parimatch Ukraine вважають дніпрян аутсайдерами в гонці за вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій. На прохід українського клубу виставлено коефіцієнт – 3.20, в той час, як шанси АЕКу пройти далі оцінюють, як 1.35 до 1.

А ось домашній матч, на думку експертів, може додати позитиву українським вболівальникам. Котирування на перемогу Дніпра-1 - 2.25, на успіх кіпріотів – 3.45, нічия йде за 3.15. Найімовірнішим вважають рахунок 1:0 з коефіцієнтом 7.20. В такому випадку гра має перейти в додатковий час. Поставити на перемогу дніпрян вже в екстра таймах можна з коефіцієнтом 12.50.

Підтримай Дніпро-1 на шляху до 1/8 фіналу, заряджай на Лігу Конференцій разом з Parimatch Ukraine!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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