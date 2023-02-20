Бєсєдін віддав перший гольовий пас за Омонію - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Артем Бєсєдін оформив дебютну результативну дію за Омонію в матчі 24-го туру чемпіонату Кіпру проти Нікосії.

На 34-й хвилині український нападник добре зігав на другому поверсі, скинувши м'яч назад на партнера - через кілька дотиків круглий опинився у сітці воріт.

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У підсумку цей гол став переможним - Омонія виграла з рахунком 1:0.

Нагадаємо, кіпрський клуб орендував 26-річного Бєсєдіна в Динамо у кінці січня.

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