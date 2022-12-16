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BLAST Premier World Final 2022 – шанси NAVI потрапити у півфінал

Сьогодні 15:08 Дмитро Копій 112 0
BLAST Premier World Final 2022 – шанси NAVI потрапити у півфінал

BLAST Premier World Final 2022 все ближче до фіналу – найкращі кіберспортивні команди світу наполегливо змагаються за звання найсильнішої.

Перший день турніру закінчився поразкою для NAVI в матчі проти Vitality, проте вчора наші хлопці одержали перемогу над Heroic й вийшли до чвертьфіналу, хоча це було дуже непросто.

Сьогодні, 16 грудня о 13:30 Народжені перемагати зустрінуться з Team Liquid. Аналітики Parimatch Ukraine на сьогоднішню перемогу NAVI дають кеф 1,75, а шанси супротивника оцінюють коефіцієнтом 2,01. Переможець цієї зустрічі завтра зустрінеться з OG у півфіналі.

BLAST Premier: World Final 2022 є крайнім турніром для tier-1 команд у 2022 році. Матчі проходять на Etihad Arena в Абу-Дабі, а призовий фонд турніру складає $1 000 000. Фінал відбудеться вже цієї неділі.

Українські шанувальники CS:GO можуть долучитись до українськомовної трансляції BLAST Premier World Final 2022, яку проводить WePlay Esports за підтримки Parimatch. Долучайся до перегляду та вболівай за наших хлопців!

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