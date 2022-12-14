BLAST Premier World Final 2022 – чи зможуть NAVI повторити успіх минулого року

Cьогодні, 14 грудня стартує кульмінаційна частина BLAST Premier, де вісім найкращих кіберспортивних команд світу, у тому числі й чинні чемпіони BLAST Premier World – NAVI, змагатимуться за престижний трофей та звання найсильнішого. Змагання проходитимуть на Etihad Arena в Абу-Дабі, а призовий фонд турніру складає $1 000 000.

Українські шанувальники CS:GO зможуть долучитись до українськомовної трансляції BLAST Premier World Final 2022, яку проводитиме WePlay Esports за підтримки Parimatch.

Турнір відбуватиметься у 2 етапі – груповий та плей-оф. Усі матчі проходитимуть в форматі Bo3.

Три команди-учасниці турніру (G2 Esports, OG і Team Liquid) були визначені глобальним рейтингом Blast, а інші п’ять команд були запрошені після перемог на турнірах tier-1 протягом року: NAVI (Spring Final), Heroic (Fall Final), FaZe Clan (ESL Pro League Season 15, PGL Major Antwerp), Vitality (ESL Pro League Season 16) і Outsiders (IEM Rio Major).

Всі 8 команд поділені на дві групи й NAVI потрапила у квартет В й у груповому етапі змагатиметься проти Heroic, Vitality та OG.

Народжені перемагати розпочнуть свою участь у турнірі з поєдинку проти Vitality сьогодні о 17:00. Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси NАVI на перемогу коефіцієнтом 1,65, а на перемогу Vitality дають кеф 2,25.

BLAST Premier: World Final 2022 стане крайнім турніром для tier-1 команд у 2022 році й першим великим змаганням з CS:GO на новому патчі з Anubis у маппулі. Долучайся до українськомовної трансляції та вболівай за наших хлопців!

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