Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії

Золота призерка Барселони-1992 Олександра Тимошенко відвідала турнір "Небесна Грація" в росії (терористичній країні) у якості почесного гостя.

Про це у своїх сторіз Інстаграма розповіла бронзова медалістка Олімпіади-2016 Ганна Різатдінова.

"Ви мене вибачте, але я просто не можу промовчати. Олександра - приклад особисто для мене, вона обличчя української художньої гімнастики, на її честь відкрили зірку на алеї слави в Києві, вона була амбасадором чемпіонату Європи у Києві.

Я не розумію, як наша олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Олександра Тимошенко може бути присутня як почесний гість на турнірі "Небесна Грація" у Росії, який організовує Аліна Кабаєва, поки російські солдати вбивають українців вже більше ніж пів року.

Можна нічого не розуміти в політиці, але закривати очі на факт - геноцид українського народу, не можна. В Україні, на жаль, зараз не проходять такі красиві заходи саме через Росію.

Поки тренер олімпійської чемпіонки Олександри Тимошенко Альбіна Миколаївна Дерюгіна у своєму віці, 90 років, знаходиться у Києві без світла через російську агресію, не можна робити вигляд, що нічого не відбувається, і з’являтися на "російських спортивних святах", - написала Різатдінова.