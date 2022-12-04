Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії

Джерело - Чемпіон.
Золота призерка Барселони-1992 Олександра Тимошенко відвідала турнір "Небесна Грація" в росії (терористичній країні) у якості почесного гостя.
Про це у своїх сторіз Інстаграма розповіла бронзова медалістка Олімпіади-2016 Ганна Різатдінова.
"Ви мене вибачте, але я просто не можу промовчати. Олександра - приклад особисто для мене, вона обличчя української художньої гімнастики, на її честь відкрили зірку на алеї слави в Києві, вона була амбасадором чемпіонату Європи у Києві.
Я не розумію, як наша олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Олександра Тимошенко може бути присутня як почесний гість на турнірі "Небесна Грація" у Росії, який організовує Аліна Кабаєва, поки російські солдати вбивають українців вже більше ніж пів року.
Можна нічого не розуміти в політиці, але закривати очі на факт - геноцид українського народу, не можна. В Україні, на жаль, зараз не проходять такі красиві заходи саме через Росію.
Поки тренер олімпійської чемпіонки Олександри Тимошенко Альбіна Миколаївна Дерюгіна у своєму віці, 90 років, знаходиться у Києві без світла через російську агресію, не можна робити вигляд, що нічого не відбувається, і з’являтися на "російських спортивних святах", - написала Різатдінова.
Нагадаємо, що організаторці цього турніру, російській гімнастці та олімпійській чемпіонці Аліні Кабаєвій, ЗМІ давно приписують романтичні стосунки та навіть спільних дітей із владіміром путіним, президентом рф.
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