Дівчина дня. Мурі Бенітес - шикарна білявка, дівчина захисника Лісандро Мартінеса

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 перемогла збірну Австралії (2:1) та пробилася в чвертьфінал, де зіграє з командою Нідерландів. Переможний гол за Альбіселесте забив захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес.

Надихає футболіста на звитяги зірка Інстаграму, аргентинська красуня Мурі Лопес Бенітес. У 24-річної білявки досить відвертий Інстанграм (51 тисяча фоловерів), дівчина регулярно балує своїх підписників звабливими світлинами. Відомо, що пара познайомилась 14 років назад, але вперше їх помітили разом на публіці влітку 2022 року.

Дітей у пари немає, але є пес породи Французький бульдог на прізвисько Політо, у якого є навіть сві акаунт в Інстаграмі.

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