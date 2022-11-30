Головне
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 689
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 10:24 280
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 475
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 529
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 348
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2855
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 201
Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:08 531
Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022
Вчора 18:55 629
15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Вчора 14:25 481
Блоги
ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу
ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу Дмитро Копій
Сьогодні 14:55 99
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів
Дівчина дня: Аннекі Моленар – популярна модель із природною красою та кохана зірки збірної Нідерландів Андрій Дунець
Сьогодні 12:31 792
"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022
"За ці 12 років ти так і не зміг знайти дівчину": президент ФІФА поглузував з активіста, який підтримав Україну на ЧС-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 01:02 978
Два голи за півтори хвилини: збірна Англії шокувала Вельс у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Два голи за півтори хвилини: збірна Англії шокувала Вельс у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:22 471
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022 Андрій Дунець
Вчора 23:33 529
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:04 1676
Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО
Нападник збірної Бразилії відібрав магічні сили в ніг легендарного Роналдо - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:22 371
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Андрій Дунець
Вчора 13:54 564
Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:25 510
"Врятуйте Україну": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг італієць із важливим посланням до світу - ФОТО
"Врятуйте Україну": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг італієць із важливим посланням до світу - ФОТО Андрій Дунець
28.11.2022 23:48 809
Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Каземіро неймовірним ударом з відскоку приніс Бразилії перемогу над Швейцарією у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
28.11.2022 20:23 1167
Мірошніченко могутнім ударом реалізував вільний у матчі Олександрія - Рух в УПЛ - ВІДЕО
Мірошніченко могутнім ударом реалізував вільний у матчі Олександрія - Рух в УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
28.11.2022 18:00 656
Гравець збірної Камеруну закинув м'яч за комір сербському воротарю на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Камеруну закинув м'яч за комір сербському воротарю на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
28.11.2022 14:55 1139
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Андрій Дунець
28.11.2022 13:51 2305
Дівчина дня: Аліче Кампелло - витончена італійська модель, яка подарувала двійнят нападнику збірної Іспанії
Дівчина дня: Аліче Кампелло - витончена італійська модель, яка подарувала двійнят нападнику збірної Іспанії Андрій Дунець
28.11.2022 12:59 640
Гол дня: Фуллер елегантним ударом із краю штрафного вирвав перемогу для Коста-Рики в матчі з Японією на ЧС-2022
Гол дня: Фуллер елегантним ударом із краю штрафного вирвав перемогу для Коста-Рики в матчі з Японією на ЧС-2022 Андрій Дунець
27.11.2022 23:56 583
"Слава Україні": Войцех Щенсний передав українцям привіт під час інтерв'ю в Катарі - ВІДЕО
"Слава Україні": Войцех Щенсний передав українцям привіт під час інтерв'ю в Катарі - ВІДЕО Андрій Дунець
27.11.2022 21:34 1312
Гравець збірної Коста-Рики забив переможний гол-красень у ворота збірної Японії на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гравець збірної Коста-Рики забив переможний гол-красень у ворота збірної Японії на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
27.11.2022 19:13 683
Куртуа пропустив курйозний гол з удару від бокової лінії в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Куртуа пропустив курйозний гол з удару від бокової лінії в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
27.11.2022 17:30 993
Дівчина дня: Марина Лученко - співачка з українським корінням та дружина героя збірної Польщі на ЧС-2022
Дівчина дня: Марина Лученко - співачка з українським корінням та дружина героя збірної Польщі на ЧС-2022 Андрій Дунець
27.11.2022 15:57 1194
Прямі трансляції

ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу

Сьогодні 14:55 Дмитро Копій 108 0
ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу

Група С. Доха. Стадіон "974". 21.00
Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO
LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

Найбільший інвестор у розвиток українського спорту Parimatch Ukraine дарує унікальну можливість слідкувати за чемпіонатом світу 2022 у LIVE-режимі. Parimatch пропонує безкоштовну аудіотрансляцію всіх матчів Мундіалю!

Нічиєї бути не може

Команда наших сердець на чолі з Робертом Левандовським проти команди одного з найкращих футболістів в історії гри Ліонеля Мессі. Лідери групи С Польща та Аргентина вже доволі ускладнили собі життя в Катарі. Аргентинці, яких взагалі вважають, одними з головних претендентів на кубок світу, сенсаційно програли вже в першій грі турніру Саудівській Аравії (1:2), потім, звичайно, реабілітувалися, обігравши Мексику, та зберегли шанси на вихід в плей-офф. Поляки теж не змогли виграли перший матч чемпіонату, зігравши унічию з мексиканцями (0:0), але завдяки перемозі над саудитами у другому турі саме вони лідирують у турнірній таблиці. Розіграти мир та синхронно вийти в плей-офф у майбутніх суперників не вийде. І якщо Польща ще може погодитися на нічию, то от аргентинці залежні від паралельного матчу. За умови перемоги Саудівської Аравії, саме аравійці ідуть далі, а хтось з пари Польща-Аргентина залишиться за бортом турніру. Тож, якщо Мессі все ж ставить собі за мету виграти чемпіонат світу, "альбіселесте" зобов’язані вигравати останній матч групового етапу.

Прогноз від  Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine прогнозують Аргентині легку перемогу. На успіх південно-американців виставлений коефіцієнт – 1.49. А ось шанси на перемогу Польщі – 7.80 до 1. Нічия теж малоймовірна – 4.20 до 1. Найвірогідніше одного голу для перемоги аргентинцям буде достатньо. 1:0 – рахунок, який очікують експерти першого легального букмекера. Коефіцієнт – 5.50.

І такі розрахунки доволі об’єктивні. Хоча Польща і потрапила на чемпіонат світу вдруге поспіль, але зараз це доволі вікова команда з досвідченими, але вже менш ефективними Щесни, Гліком, Крихов'яком, Кліхом у складі. І якщо Роберт Левандовський у свої 34 ще може по-справжньому вражати, то команда до його рівня очевидно не дотягує. Судячи з тактичних схем Чеслава Міхневича у попередніх матчах Мундіалю, навіть він не надто вірить в атакувальний потенціал своєї команди. 

А от Аргентина натомість за чотири роки зміцнішала, скорегувала свої слабкі місця і при цьому зберегла свого бога. Минулого року вже з Скалоні на чолі аргентинці вперше за 30 років виграли Копа Америка та пройшли відбір на ЧС-2022 без жодної поразки.

Статистика протистоянь

Польща та Аргентина грали між собою 11 разів. Перевага на боці "альбіселесте" – 6 перемог проти 3 у "кадри". Востаннє команди зустрічалися в товариському матчі в 2011му у Варшаві, тоді поляки перемогли 2:1. На чемпіонатах світу ці команди були суперниками в1974 та 1978 роках. В першому випадку виграла Польща (3:2), в другому – Аргентина (2:0).

Нас чекає велике протистояння, і можливо, для когось з легенд Левандовського чи Мессі це буде остання гра на чемпіонатах світу. Такий поєдинок просто неможливо пропустити. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Вболівай серцем та заряджай на чемпіонат світу 2022 разом з Parimatch Ukraine!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2855
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1513
Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття 9923 1
Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 1308
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО 1682
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1175
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8232 7
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55151
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1819
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29708
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187565
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32025 2