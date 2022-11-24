Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко дуже незадоволений стартом збірної Польщі на ЧС-2022.
Експерт дозволив собі різкі висловлювання, аналізуючи гру поляків у першому турі Мундіалю проти збірної Мексики (0:0).
"На*ріна поляки приїхали в Катар на чемпіонат світу? Це ж Динамо Київ у Лізі Європи! Нічого не створили...
Ні в одних, ні в інших не було моментів як таких. Лише напівмоменти плюс пенальті. Першого тайму взагалі не було: одна команда старалась, а інша просто намагалася розбивати! Лише одна атака запам"яталась. І це збірна країни, в якої є Левандовський! Навіть не пресингують, хіба що випадково. Тренерської задумки не було", - сказав Леоненко у випуску на своєму Ютуб-каналі.
Нагадаємо, Польща стала першою збірною, яка не забила три пенальті поспіль на чемпіонатах світу.
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