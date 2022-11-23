BLAST Premier: Fall Finals 2022 – видовищний турнір з CS:GO вже розпочато!

Сьогодні стартує турнір BLAST Premier: Fall Finals 2022! З 23 по 27 листопада в казковому Копенгагені вісім команд розіграють призовий фонд 425 тисяч доларів, а також рейтингові бали BLAST Premier.

Учасників турніру було визначено за результатами Fall European Showdown 2022 та Fall Showdown 2022 North America. Ними стали наступні команди: Natus Vincere, FaZe Clan, Heroic, Team Liquid, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, OG та Fluxo. Учасників поділено на дві групи по 4 команди.

NAVI розпочнуть свою участь на турнірі з зустрічі з бразильською командою Fluxo сьогодні о 17:00. Ні у вболівальників, ні у аналітиків Parimatch сумнівів у тому, як закінчиться поєдинок, немає – перемога буде за NAVI!

Варто відмітити, що напередодні Valve випустила оновлення для CS:GO, в якому замінили Dust2 на Anubis в турнірному маппулі, а також послабили AWP та M4A1-S. Проте організатори повідомили, що на BLAST Premier: Fall Finals 2022 все ж таки буде використовуватись попередня версія CS:GO без змін.

Чемпіон турніру отримає 200 тис доларів, а також слот на BLAST Premier: World Final 2022, який відбудеться вже з 14 по 18 грудня в Абу-Дабі, ОАЕ.

Хто виявиться найсильнішим на BLAST Premier: Fall Finals 2022? Роби власний прогноз разом з Parimatch!

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