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Усик заспівав пісню про звільнення Криму

Сьогодні 13:43 Андрій Твердохліб 143 0
Усик заспівав пісню про звільнення Криму

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик разом із українським гуртом BARABANDA виконав пісню про звільнення Криму. 

У відео боксер виходить з автомобіля з чемпіонськими поясами та кримськотатарським прапором.

"А далі за ним, ма, я тобі обіцяю це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як роса на сонці", - приєднався Усик до лідера гурту Ельнура Рустамова.

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Публикация от Эльнур Рустамов (@ruell1994)

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