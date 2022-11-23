Усик заспівав пісню про звільнення Криму

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик разом із українським гуртом BARABANDA виконав пісню про звільнення Криму.

У відео боксер виходить з автомобіля з чемпіонськими поясами та кримськотатарським прапором.

"А далі за ним, ма, я тобі обіцяю це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як роса на сонці", - приєднався Усик до лідера гурту Ельнура Рустамова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эльнур Рустамов (@ruell1994)

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