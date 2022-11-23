Джерело - Чемпіон.

Рівно 31 рік тому, 23 листопада 1991 року, Майкл Джордан у грі з Денвер Наггетс виконав свій легендарний штрафний кидок із заплющеними очима.

Цікаво, що перед виконанням кидка лідер Чикаго Буллс звернувся Дікембе Мутомбо:

"Гей Матумбо, це для тебе, крихітко."

Справа в тім, що до цього центровий Денвера Мутмбо заявив, якщо Джордан - такий крутий, нехай влучить у кошик із заплющеними очима.

Як виявилось, без проблем.

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