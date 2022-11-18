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ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі
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ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі

Сьогодні 14:02 Дмитро Копій 155 0
ЧС-2022. Де дивитися, слухати та за кого вболівати на Мундіалі в Катарі
#ЧС-2022

Дати проведення: 20 листопада по 18 грудня
Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO
LIVE-трансляція – Parimatch Ukraine

Найбільший інвестор у розвиток українського спорту Parimatch Ukraine дарує унікальну можливість слідкувати за чемпіонатом світу 2022 у LIVE-режимі. Parimatch пропонує безкоштовну аудіотрансляцію всіх матчів Мундіалю!

Унікальний. Зимовий. Суперечливий

20 листопада на стадіоні "Ель-Байт" в катарському місті Ель-Хаур стартує чемпіонат світу. Господар турніру Катар приймає Еквадор.

Це 22-й за ліком Мундіаль, і унікальний він одразу з двох причин. По-перше, він зимовий. І це наразі єдиний випадок в історії. Через бажання поширити популярність футболу на нові регіони, чи якихось інших невідомих нам причин, ФІФА прийняла непопулярне рішення провести чемпіонат світу 2022 в Катарі, змусивши переважну більшість топових чемпіонатів робити паузу в сезоні. Все тому, що у традиційний для великих турнірів літній час температура в країні-господарці нинішнього Мундіалю досягає 40-42 градусів за Цельсієм в тіні. Погода зовсім нефутбольна. Тож єдина можливість зіграти тут – перенести чемпіонат на листопад-грудень. Всі вимушені змиритися.

По-друге, ЧС-2022 – останній турнір, в якому бере участь 32 найкращі команди світу. Вже за чотири роки до США, Мексики та Канади відправляться 48 збірних.

А поки що, відповідно до чинного регламенту 32 команди-учасниці жеребкуванням поділені на 8 груп по 4 збірні у кожній. На груповому етапі кожна команда зіграє по три матчі, а в 1/8 фіналу пройдуть збірні, що посядуть перше та друге місця у своєму квартеті. Далі найцікавіше – матчі на виліт.  Команди, що досягнуть півфіналів, і розіграють медалі у матчах за третє місце та фіналі відповідно по їх результатів на стадії 1/2ї. Матчі ЧС-2022 відбудуться у п'яти містах Катару на восьми різних стадіонах.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив потенційних переможців турніру та виставив коефіцієнти на чемпіонат світу з футболу 2022.. Найбільші шанси взяти кубок світу у Бразилії. Коефіцієнт на те, що пентакампйоне у 2022-му візьмуть свій шостий трофей – 4.50. Завадити Немару і Ко забрати своє може Аргентина Ліонеля Мессі. Шанси на те, що один з найкращих гравців сучасності врешті виграє Мундіаль – 6.0. Далі серед претендентів чинний чемпіон Франція - 7.50, фіналіст минулорічного Євро Англія - 9.0, чемпіон 2010го Іспанія - 9.0, та володар трофею датованого 2014-м Німеччина - 11.0. Непогані шанси також у Бельгії – 17.0, Португалії – 15.0 та Нідерландів – 15.0.

Почуй емоції чемпіонату світу разом з  Parimatch Ukraine
В Україні чемпіонат світу покажуть "Суспільне" та MEGOGO.  "Суспільне" транслюватиме всі матчі турніру — 46 у прямому ефірі та 18 у записі. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Почути емоції турніру можна буде завдяки ініціативі Parimatch Ukraine. Для тих, хто живе за графіками відключеннями електроенергії, для тих, хто в дорозі, чи для тих, хто в окопі на передовій, для тих, хто тримає Україну на всіх фронтах та продовжує любити гру, безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

Тож готуйся до місяця футбольного свята, заряджай на матч відкриття та підсумки чемпіонату світу разом з Parimatch Ukraine!

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