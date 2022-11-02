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Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів

Сьогодні 14:37 Дмитро Копій 157 0
2 листопада, 19:45. Муніципальний стадіон (Варшава) Трансляція - медіасервіс MEGOGO, платформа Volia TV.
Шахтар - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів

Перед останнім туром групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" вже забезпечив собі євровесну. Щоправда, поки що у Лізі Єропи. Для того, щоб все ж продовжити боротьбу у найпрестижнішому клубному турнірі континенту, "гірникам" необхідно обігравати РБ "Лейпциг". Жоден інший варіант до мети не приведе. Адже наразі німці ідуть другими з 9 пунктами в активі, а українська команда розмістилася на третій позиції з 6-ма. Тож в разі перемоги "Шахтаря" команди зрівняються за очками, але саме "гірники" опиняться на другій позиції через кращу статистику очних зустрічей.

Перший легальний букмекер та титульний партнер "Шахтаря" Parimatch Ukraine визначив фаворитів майбутнього поєдинку. Експерти прогнозують плей-офф ЛЧ саме німецькій команді. На перемогу "Лейпцига" виставлено коефіцієнт – 1.68, в той час шанси на успіх "гірників" розцінюють як 5.20 до 1. Коефіцієнт на нічию – 4.00. Найбільш вірогідним є рахунок 0:2.

Подібний невтішний для "гірників" прогноз пов’язаний в першу чергу з класом гравців та змінами, що відбулися в "Лейпцигу" з моменту першого матчу команд. В першому турі "гірники" просто шокували суперників (1:4) та змусили керівництво німецького клубу вдатися до кардинальних кадрових рішень. Доменіко Тедеско, який був причетний до всіх минулорічних успіхів "Лейпцига" і вивів його в Лігу чемпіонів, покинув пост головного тренера команди, а на його місце прийшов 45-річний Марко Розе, який до травня минулого року очолював дортмундську "Боруссію". Вже з Розе "Лейпциг" вирівняв результати в Буднеслізі, піднявся на 6ту сходинку в чемпіонаті (в останньому турі обіграний "Байер" 2:0), та переміг "Реал" у Лізі чемпіонів. Тож зараз німці знаходяться за крок до плей-офф ЛЧ і віддавати його не збираються. До матчу з "Шахтарем" "Лейпциг" підходить без суттєвих втрат. При цьому у чудовій формі знаходяться його лідери, у Крістофера Нкунку вже 9 голів цього сезону, Тімо Вернер відзначився 4 рази та записав на свій рахунок 2 асисти.

А ось "Шахтар" перед матчем у Варшаві втратив Олександра Зубкова. Півзахисник травмувався у матчі УПЛ проти "Олександрії". Крім цього в лазареті у "гірників" і автор дубля у ворота "Лейпцига" у першому матчі - Мар’ян Швед, а такоє Юхим Конопля. Хоча, і Конопля і Зубков, навідміну від Шведа відправилися з командою на гру. Перед матчами з "Реалом" та "Селтіком" "Шахтар" переносив свої матчі чемпіонату України, проте гру проти "Олександрії" на вихідних провів – в результаті друга нічия в сезоні. Відставання "гірників" від "Дніпра-1", що йде на першій позиції, збільшилося до 5 очок.

Зважаючи на загальну ситуацію в команді, відсутність голосних заяв щодо її цілей у Європі, "Шахтар" вже виконав своє завдання. Команда здивувала, змусила говорити про українських гравців та війну в Україні, змінила ставлення до себе та врешті закріпила за собою місце серед найкращих європейських команд, що продовжують боротьбу за трофеї.

Але апетит приходить під час їжі, і незважаючи на всі "проти" ми продовжуємо мріяти про українську команду в плей-офф Ліги чемпіонів та вірити, що "Шахтарю" це по силам.

Вболіваємо за своїх та заряджаємо на "гірників" разом з Parimatch Ukraine!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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