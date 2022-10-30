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В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек

Сьогодні 14:39 Андрій Твердохліб 165 0
В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек

Джерело - Чемпіон.

Неймовірни матч відбувся в Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії - Чарльтон приймав Іпсвич.

Господарі двічі програвали з різницею в два м'ячі, але обидва рази зуміли відігратися. Але і це ще не все. Команди забили 4 голи з 8 у доданий арбітром час.

Підсумковий рахунок матчу - 4:4.

Нагадаємо, в 14 турі чемпіонату АПЛ сталося дві сенсації: Ліверпуль програв Лідсу, а Челсі зазнав розгрому від Брайтона.

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