В Англії було зіграно фантастичний матч - Чарльтон двічі робив епічний камбек

Джерело - Чемпіон.

Неймовірни матч відбувся в Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії - Чарльтон приймав Іпсвич.

Господарі двічі програвали з різницею в два м'ячі, але обидва рази зуміли відігратися. Але і це ще не все. Команди забили 4 голи з 8 у доданий арбітром час.

Підсумковий рахунок матчу - 4:4.

Нагадаємо, в 14 турі чемпіонату АПЛ сталося дві сенсації: Ліверпуль програв Лідсу, а Челсі зазнав розгрому від Брайтона.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua