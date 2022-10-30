Харлан взяла участь у вишуканій фотосесії для відомого глянця

Джерело - Vogue Україна.

Славетна українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та багаторазова чемпіонка світу Ольга Харлан стала героїнею чергового випуску журналу Vogue.

Харлан позувала у фехтувальній формі на тлі вишуканих інтер'єрів давнини.

"Фехтування — це моє життя. Це моя робота, хобі та пристрасть, якої могло б і не бути у моєму житті", – каже Ольга. Все це і дозволяє не занепадати духом, триматися і продовжувати тренування на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: Vogue

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