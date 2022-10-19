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Хто фаворит майбутнього сезону НХЛ?

Сьогодні 13:56 Дмитро Копій 55 0
Хто фаворит майбутнього сезону НХЛ?

Менше місяця залишилось до старта нового сезону НХЛ. Команди вже активно готуються до протистояння, а ми вирішили прикинути шанси клубів на черговий Кубок Стенлі. Пропонуємо подивитись на ТОП-5 фаворитів у яких найбільше шансів на успіх.

"Колорадо Евеланш"

Діючий чемпіон НХЛ має найбільше шансів і на друге чемпіонство поспіль. Букмекери оцінюють перспективи "Колорадо" як 4 до 1. Команда у міжсезоння втратила Назема Кадрі та Андре Бураковські, але навіть це не робить коллектив помітно слабкішим. 

У "Евеланш" все ще найкращі молоді гравці, сильний тренер, який отримує лояльність від босів, а також, вже запаслися необхідним  досвідом минулого сезону. 

"Кароліна Харрікейнз"

Команда в минулому сезоне виступила непогано, хоча могло бути і краще. Але "Кароліна" стала досвідченніше і це може допомогти у сезоні майбутньому. Состав залишився стабільним, потенціал на досить високому рівні. І тут скорішь варто говорити про невелику вдачу, яка знадобиться команді при виявленні суперників в плей-оф. Але якщо "Харрікейнз" зуміють набрати хід, зупинити їх може бути досить складно.     

"Торонто Мейпл Ліфз"

Канадці могли б претендувати на Кубок Стенлі маючи в составі Тавареса, Меттьюса та Нюландера,але крім сильної атаки клуб все ще виглядає слабко при обороні власних воріт. У складі багато ветеранів, яким за 30, вони ніяк не допомогають нападникам, а пропускають доволі багато. "Торонто" здатні обіграти будь кого в окремому матчі, але коли справа доходить до протистоянь на виліт, то на дистанції до чотирьох перемог канадці пасуть задніх. Спрогнозуємо, що "Мейпл Ліфз" зуміють вийти в плей-оф, але вже там їх знову спіткає невдача.    

"Флорида Пантерз"     

 Флоридці визивають найбільше питань і спрогнозувати їх успіх не так просто. Більш того, "Пантерз" здатні як приємно здивувати, так і розчарувати. Справа у тому, що клуб пішов на велику перебудову складу. Так команду покинули Жиру, Убердо, Марчмент, Шьяро, Уигар, Типпетт та Ватрано.  Таким чином "Флорида" втратила добру половину основного складу, а на зміну підписала лише Ткачука. В додаток до усього відбулася зміна на тренерському містку. Замість Брюнетта прийшов Морісс. Здається, що перспективи "Флориди" дещо натягнуті за вуха і не слід довіряти заявленним шансам.     

"Тампа-Бей Лайтнінг"  

Найменше шансів із ТОП-5 у "Тампа-Бей". І це не дивлячись на те, що саме "Лайтнінг" доходили до фіналу три роки підряд. Це сталося через втрату Палата та Макдоне. Але ж були і досить непогавні трансфери саме на придбання. Так клуб запросив Майєрса та Коула, та підписав Наместнікова.

Ми сильно сумніваємося, що команда с таким досвідом будет пасти задніх, а тому не варто списувати "Тампу". Скоріш треба записати їх до списку скритих фаворитів, які здатні попилити навіть у пізніх стадіях плей-оф. 

Де ставити?     

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