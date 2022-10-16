Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно звільнені з російського полону парамедик Катерина Поліщук (Пташка) та військовий Михайло Діанов взяли участь у церемонії відкриття матчу Шахтар - Динамо, який відбувся в межах 6 туру чемпіонату УПЛ.

Поліщук виконала Гімн України перед грою, а Діанов зробив перший удар по м'ячу.

Нагадаємо, гірники взяли на себе фінансування з лікування та відновлення Діанова.

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