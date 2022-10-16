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Уболівальниця оглолила груди, святкуючи гол улюбленої команди

Сьогодні 15:57 Андрій Твердохліб 235 0
Уболівальниця оглолила груди, святкуючи гол улюбленої команди

Джерело - Чемпіон.

Справжній фурор влаштувала уболівальниця мексиканського Тігреса під час матчу своєї улюбленої команди проти Пачуки.

Дівчина оголила груди, святкуючи гол Андре-П'єр Жиньяк з пенальті на 88-й хвилині гри. Господарі здобули перемогу в першому чвертьфінальному матчі плей-оф Апертури (1:0).

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