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Челсі - Мілан: анонс та прогноз на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:05 Дмитро Копій 224 0
Челсі - Мілан: анонс та прогноз на матч Ліги чемпіонів

5 жовтня. 22.00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Трансляція – відеосервіс MEGOGO 

Матч "Челсі" та "Мілану" справжня родзинка групи E, битва топ-команд, протистояння великих гравців, хоча з першого погляду виглядає, як зустріч лідера та аутсайдера квартету. Після двох турів "россонері" ідуть на першому місці, зігравши унічию з "Зальцбургом" (1:1) та впевнено перемігши загребське "Динамо" (3:1). На рахунку лондонців теж нічия з австрійцями, але при цьому у Загребі вони поступилися (1:0), і з одним пунктом в активі опинилися на 4му місці в турнірній таблиці. Наступні два поєдинки у Лондоні та Мілані вочевидь визначать команду, яка стане головним претендентом на плей-офф Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях до Стамбулу.

Заряджай на перемогу з Parimatch Ukraine!

Перший легальний букмекер та беттінг-партнер ФК "Челсі" Parimatch вважає лондонців фаворитами домашнього поєдинку з "Міланом". На перемогу команди Поттера виставлений коефіцієнт 1.70, а от на те, що "россонері" привезуть три очки зі "Стемфорд Бридж" - 5.10. Шанси на нічию експерти оцінюють як 3.95 до 1. Найімовірніше Обамеянг продовжить забивати за новий клуб. Ставки на те, що габонець відзначиться голом приймають з коефіцієнтом 2.30, а от на те, що Жиру засмутить свою колишню команду – 3.70.

Магія Поттера у синьому Лондоні

І такий прогноз пов’язаний не стільки з силою "Челсі", скільки з обмеженим кадровим потенціалом "Мілану". У синьому Лондоні все ще оговтуються після літніх пертурбацій з менеджментом, звикають до Грема Поттера на тренерській позиції, сумують за Лукаку і Маркосом Алонсо та намагаються виправити ситуацію з провальним стартом в АПЛ. В чемпіонаті "аристократи" ідуть п’ятими з відставанням від лідерів на 8 очок та навіть пропустивши вперед колишню команду Поттера "Брайтон". В останньому турі "Челсі" переміг у лондонському дербі "Крістал Пелас", але зробив це просто на характері, пропустивши першим та забивши переможний гол на 90-й хвилині. Варто відзначити дебютний м’яч Обмеянга, який повернувся в Лондон з "Барселони", щоправда, не в червону його частину. Саме на П’єра-Еріка покладаються великі надії, як на бомбардира після того, як Ромелу Лукаку відправився в "Інтер".

Власне до матчу з "Міланом" "Челсі" підходить у повній бойовій готовності. Повідомляють навіть про те, що Канте відновився після травми коліна і вже тренується в основній групі. З психологією у лондонців теж все має бути добре. Врешті Грем Поттер має диплом магістра в галузі лідерства та емоційного інтелекту, тож в його арсеналі всі можливі методи роботи з командою.

Зірка Леау та "обескровлений" "Мілан"

У "россонері" ситуація значно гірша. Чемпіон Італії в останньому турі Серії А вигриз перемогу над "Емполі", пропустивши на 92-й хвилині, але забивши переможний м’яч на 96й. Та подібне геройство обійшлося "Мілану" занадто дорого. Капітан команди Давіде Калабрія в цьому матчі травмував стегно, ще один захисник 33-річний Сімоне К’яєра отримав травму підколінного сухожилля, травмувався півзахисник Алексіс Салемакерс. І це при тому, що в лазареті у "Мілана" вже знаходяться Златан Ібрагімович, Тео Ернандес, Майк Меньян, Дівок Орігі і Алессандро Флоренці. Стефано Піолі є над чим працювати.

Власне надія на атакуючий потенціал. Олів’є Жиру, який у цьому сезоні вже забив 4 м’ячі, налаштований засмутити колишніх партнерів. І, звичайно, в чудовій формі перебуває Рафаел Леау. 23-річний португалець теж з 4ма голами в поточному сезоні підтверджує статус зірки, що сходить. Подейкують, що головним претендентом на нього є саме "Челсі", тож варто показати себе у всій красі.

Історія та статистика говорять про те, що "Мілан" доволі зручний для "Челсі" суперник. Команди зустрічалися між собою 9 разів. На рахунку лондонців 4 перемоги проти двох у міланців. Ще три рази команди грали унічию. Востаннє ці двоє грали у 2016му, в Міжнародному Кубку чемпіонів, тоді "Челсі" переміг з рахунком 3:1.

Тож час обирати своїх фаворитів. Заряджай на перемогу з Parimatch Ukraine!

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