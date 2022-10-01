Арсенал із Зінченком вийшов уперед у дербі Північного Лондона після неймовірного голу в дев'ятку - ВІДЕО

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У матчі 9-го туру АПЛ між Арсеналом нашого Олександра Зінченка та Тоттенгемом було забито красивий швидкий гол.

На 20-й хвилині зустрічі Томас Партей пробив першим дотиком з-за меж штрафного майданчика - м'яч полетів у дев'ятку без особливих шансів для воротаря Тоттенгема Уго Льоріса.

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Після першого тайму в дербі Північного Лондона зафіксовано рахунок 1:1.

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