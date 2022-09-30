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Яскраві емоції китаянок та Яо Міна після виходу у фінал жіночого чемпіонату світу

Сьогодні 22:20 Віктор Слюсаренко 73 0
Яскраві емоції китаянок та Яо Міна після виходу у фінал жіночого чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Пресслужба Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) показала відео, на кадрах якого демонструються останні секунди півфінального матчу жіночого чемпіонату світу з баскетболу між збірними Китаю та Австралії (61:59).

Китаянки здобули перемогу завдяки вдалим діям наприкінці. Після зустрічі гравці національної команди Китаю не приховували емоцій. На трибунах можна було побачити реакцію колишнього гравця НБА, президента китайської асоціації баскетболу Яо Міна.

Нагадаємо у фіналі чемпіонату світу збірній Китаю протистоятимуть США. Фінальний матч відбудеться завтра, 1 жовтня, і розпочнеться о 9:00 за київським часом. За бронзові медалі змагатимуться збірні Канади та Австралії. Їхня зустріч відбудеться також завтра і почнеться о 6:00.

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