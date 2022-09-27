Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста

Джерело - Чемпіон.
26 вересня 2000 року американський баскетболіст Вінс Картер видав легендарний слем данк на Олімпіаді в матчі проти збірної Франції. Цей данк неофіційно називають найкращим в історії.
Вінс Картер
Вінса Картера було обрано під 5-м номером на драфті 1998 року командою Торонто Репторз.
- Новачок року НБА: 1999
- Матч усіх зірок НБА: 2000-2007
- Друга збірна всіх зірок НБА: 2001
- Третя збірна всіх зірок НБА: 2000
- Перша збірна новачків НБА: 1999
- Конкурс по кидкам згори матчу всіх зірок НБА: 2000
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