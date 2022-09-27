Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 1579
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:19 14052
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 660
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 4904 3
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій
Вчора 12:38 166
Ребров передав п'ятий автомобіль для ЗСУ
Вчора 12:00 609
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
Вчора 10:58 30831
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 245130
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Вчора 09:59 2202
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 00:03 1617
Блоги
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:02 2423
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 17:00 4904 3
У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО
У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:35 1449
Баскетболістки збірної Малі побилися між собою на пресконференції
Баскетболістки збірної Малі побилися між собою на пресконференції Віктор Слюсаренко
Вчора 14:59 1148
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:47 3097
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі Андрій Твердохліб
25.09.2022 17:55 322
Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера
Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера Андрій Твердохліб
25.09.2022 12:10 619
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО Андрій Дунець
25.09.2022 07:30 2807
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 20:26 9215
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 18:07 11585
"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст
"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст Андрій Дунець
24.09.2022 17:25 805
Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО
Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 16:55 4403
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 17:24 7364
Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО
Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 14:20 880 1
Вірменія – Україна: без права на помилку
Вірменія – Україна: без права на помилку Дмитро Копій
23.09.2022 13:29 360
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 07:30 27934
Гравець суперника Динамо шикарним дальнім ударом підвищив Туреччину у класі Ліги націй - ВІДЕО
Гравець суперника Динамо шикарним дальнім ударом підвищив Туреччину у класі Ліги націй - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 07:05 1912
Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України
Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України Віктор Слюсаренко
21.09.2022 23:39 397
Збірна України пропустила другий гол від шотландців
Збірна України пропустила другий гол від шотландців Віктор Слюсаренко
21.09.2022 23:33 384
Макгінн вивів вперед збірну Шотландії у матчі з Україною
Макгінн вивів вперед збірну Шотландії у матчі з Україною Віктор Слюсаренко
21.09.2022 23:22 601
Прямі трансляції

Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста

Сьогодні 00:02 Андрій Твердохліб 2425 0
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста

Джерело - Чемпіон.

26 вересня 2000 року американський баскетболіст Вінс Картер видав легендарний слем данк на Олімпіаді в матчі проти збірної Франції. Цей данк неофіційно називають найкращим в історії.

Вінс Картер

Вінса Картера було обрано під 5-м номером на драфті 1998 року командою Торонто Репторз.

  • Новачок року НБА: 1999
  • Матч усіх зірок НБА: 2000-2007
  • Друга збірна всіх зірок НБА: 2001
  • Третя збірна всіх зірок НБА: 2000
  • Перша збірна новачків НБА: 1999
  • Конкурс по кидкам згори матчу всіх зірок НБА: 2000

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 245130
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО 3101
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 30831
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14052
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 4904 3
Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу Збірна Боснії і Герцеговини зазнала розгромної поразки від Бельгії на чемпіонаті світу 3762
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31454 2
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33483 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9410 6
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24835
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22240 3
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7497