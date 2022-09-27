Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста

Джерело - Чемпіон.

26 вересня 2000 року американський баскетболіст Вінс Картер видав легендарний слем данк на Олімпіаді в матчі проти збірної Франції. Цей данк неофіційно називають найкращим в історії.

Вінс Картер

Вінса Картера було обрано під 5-м номером на драфті 1998 року командою Торонто Репторз.

Новачок року НБА: 1999

Матч усіх зірок НБА: 2000-2007

Друга збірна всіх зірок НБА: 2001

Третя збірна всіх зірок НБА: 2000

Перша збірна новачків НБА: 1999

Конкурс по кидкам згори матчу всіх зірок НБА: 2000

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