Джерело - Чемпіон.
25-річний півзахисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко, який пропускає матчі національної команди через травму, помилково потрапив до стартового складу на матч з Шотландією під час трансляції.
Це здивувало його дружину Владу.
"Нічого не зрозуміла, ти де?", - запитала Влада свого чоловіка, що сидів поруч.
"І там, і тут", - пожартував Олександр.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua