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Зінченко помилково потрапив до стартового складу збірної України під час трансляції

Вчора 23:01 Віктор Слюсаренко 163 0
Олександр дивився футбол по телевізору, але раптово виявив, що має бути на полі
Зінченко помилково потрапив до стартового складу збірної України під час трансляції
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

25-річний півзахисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко, який пропускає матчі національної команди через травму, помилково потрапив до стартового складу на матч з Шотландією під час трансляції.

Це здивувало його дружину Владу.

"Нічого не зрозуміла, ти де?", - запитала Влада свого чоловіка, що сидів поруч.

"І там, і тут", - пожартував Олександр.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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