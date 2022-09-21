25-річний півзахисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко, який пропускає матчі національної команди через травму, помилково потрапив до стартового складу на матч з Шотландією під час трансляції.

Це здивувало його дружину Владу.

"Нічого не зрозуміла, ти де?", - запитала Влада свого чоловіка, що сидів поруч.

"І там, і тут", - пожартував Олександр.