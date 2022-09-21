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Технології, інновації і контент — єдина екосистема для фанатів спорту від Parimatch і Setanta Sports

Сьогодні 17:14 Дмитро Копій 62 0
Технології, інновації і контент — єдина екосистема для фанатів спорту від Parimatch і Setanta Sports

Лідер індустрії розваг Parimatch Ukraine та спортивна OTT-платформа Setanta Sports продовжують ексклюзивну співпрацю ще на 3 спортивних сезони до 2025 року. Угода діє на території Україні та включає права трансляцій більш ніж двадцяти найпопулярніших спортивних подій: Англійської Прем'єр Ліга, Бундесліги, Шотландська Прем'єр-ліга, NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Wimbledon, Formula 1, а також Бельгійської Суперліги, Кубка Англії, Євроліги, Еридивізі та ін.

"Parimatch розвивається на хвилі світових трендів та інновацій — найновіші технологічні рішення знаходять впровадження в нашому продукті на платформі. Разом з Setanta Sports ми застосуємо потенціал двох платформ та  створимо  єдину екосистему спортивного вболівання. Адже поєднання спорт контенту, беттінгу і розваг створюють захоплюючий досвід для користувачів", — СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

<p">"Setanta Sports — це міжнародний бренд, тому для нас важливо мати відносини з великими та надійними партнерами на ринку. Для нас також було важливим продовження цієї угоди, тому що ми вели довгі переговори і врешті-решт дійшли згоди, а це означає співпрацю з Parimatch подовжено ще на 3 роки. В рамках цього партнерства буде реалізовано багато цікавих проектів як для клієнтів Setanta Sports, так і для Parimatch, щоб зробити взаємодію з нашими платформами для спортивних уболівальників ще більш інтерактивною та захоплюючою", — Тамара Бадашвілі, Deputy CEO Setanta Sports.

setantasports.com – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку, що працює за моделлю передплати.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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