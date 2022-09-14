Головне
Шахтар зіграв внічию з Селтіком у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 688
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 171
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:33 16005
Шахтар - Селтік 1:1. Огляд матчу
Вчора 22:22 410
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Вчора 22:12 4416
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було
Вчора 21:37 26196
Чемпіонат світу-2022 з художньої гімнастики: розклад змагань
Вчора 20:37 578
Шахтар - Селтік: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:34 2274
Швед та Зубков - у старті Шахтаря на матч з Селтіком
Вчора 18:37 705
Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії
Вчора 15:13 430
Блоги
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету Віктор Слюсаренко
Вчора 21:16 166
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:39 3234
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО
Обрізка Мудрика призвела до пропущеного голу Шахтаря від Селтіка в ЛЧ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:16 2198
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО
Ющенко забив за Шахтар у ворота Селтіка після красивої комбінації в Юнацькій лізі УЄФА - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:29 877
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Брюгге з Яремчуком та Соболем сенсаційно знищив Порту в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:17 1724
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
Вчора 11:16 5108 1
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 23:39 473
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО
Перед матчем Ліги чемпіонів затримали трьох вболівальників за метання фаєрів у поліцію ВІДЕО Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:53 288
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022
Янтунен виконав шикарний баззер зі своєї половини майданчика на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
13.09.2022 21:40 385
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО
Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 18:47 15420
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО
Леоненко: Мої коти досі ржуть із Гармаша - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 16:12 4073
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО
Суддя переживав за свою безпеку! У Франції зіграли божевільний матч із 9 голами та 3 вилученнями у господарів - ВІДЕО Андрій Дунець
13.09.2022 12:10 1631
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2022 19:18 9533
Ярмоленко заговорив голосом зруйнованого рідного стадіону в Чернігові - ВІДЕО
Ярмоленко заговорив голосом зруйнованого рідного стадіону в Чернігові - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2022 18:19 1921
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО Андрій Дунець
12.09.2022 17:36 2795
Лінекер у захваті від Збройних Сил України
Лінекер у захваті від Збройних Сил України Андрій Твердохліб
12.09.2022 16:23 3419
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Андрій Твердохліб
12.09.2022 16:07 16682 5
Шевченко, Блохін та Бєланов звернулися до збірної Боснії з приводу матчу проти росії
Шевченко, Блохін та Бєланов звернулися до збірної Боснії з приводу матчу проти росії Андрій Дунець
12.09.2022 15:07 1683
Як розрахувати математичне сподівання (МС) у ставках на спорт
Як розрахувати математичне сподівання (МС) у ставках на спорт Дмитро Копій
12.09.2022 14:48 388
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ Андрій Твердохліб
12.09.2022 14:46 533
Прямі трансляції

Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету

Вчора 21:16 Віктор Слюсаренко 168 0
Датоме не стримав сліз після поразки від Франції у чвертьфіналі Євробаскету
#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Італії Луїджі Датоме не стримав сліз під час пресконференції після поразки від національної команди Франції у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з баскетболу-2022.

Нагадаємо, збірна Франції здобула перемогу над Італією у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022. Зустріч відбулася у Берліні (Німеччина) та завершилася тріумфом французьких баскетболістів в овертаймі з рахунком 93:85. За вихід у фінал вони поборються з переможцем пари Словенія - Польща. Раніше вихід до півфіналу турніру оформили збірні Німеччини та Іспанії.

Луїджі Датоме у цій грі провів на майданчику 17 хвилин і набрав 12 очок, віддав одну результативну передачу та зробив два підбирання.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 28 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 5110 1
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4416
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 26196
Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Селтік - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3467
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16005
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13388
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 56375
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6370
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 84034
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14429
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25600
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18673 1