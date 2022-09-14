Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Італії Луїджі Датоме не стримав сліз під час пресконференції після поразки від національної команди Франції у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з баскетболу-2022.

Нагадаємо, збірна Франції здобула перемогу над Італією у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022. Зустріч відбулася у Берліні (Німеччина) та завершилася тріумфом французьких баскетболістів в овертаймі з рахунком 93:85. За вихід у фінал вони поборються з переможцем пари Словенія - Польща. Раніше вихід до півфіналу турніру оформили збірні Німеччини та Іспанії.

Луїджі Датоме у цій грі провів на майданчику 17 хвилин і набрав 12 очок, віддав одну результативну передачу та зробив два підбирання.

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