Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Греції Янніс Адетокунбо був вилучений з майданчика протягом чвертьфінального матчу чемпіонату Європи 2022 року з національною командою Німеччини.

Адетокунбо вдарив ліктем у обличчя гравця німецької збірної Йоханнеса Тімана. Це був другий неспортивний фол форварда у матчі, і він був змушений залишити майданчик.

Збірна Греції поступилася Німеччині з рахунком 96:107. То ж Греція залишила турнір. Для Янніса це був також останній матч на турнірі.

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