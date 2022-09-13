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Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022

Вчора 23:39 Віктор Слюсаренко 259 0
Янніса Адетокунбо вилучили у матчі 1/4 фіналу Євробаскету-2022
#Янніс Адетокумбо

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Греції Янніс Адетокунбо був вилучений з майданчика протягом чвертьфінального матчу чемпіонату Європи 2022 року з національною командою Німеччини.

Адетокунбо вдарив ліктем у обличчя гравця німецької збірної Йоханнеса Тімана. Це був другий неспортивний фол форварда у матчі, і він був змушений залишити майданчик.

Збірна Греції поступилася Німеччині з рахунком 96:107. То ж Греція залишила турнір. Для Янніса це був також останній матч на турнірі.

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