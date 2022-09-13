Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Фінляндії Мікаель Янтунен наприкінці першої чверті матчу плей-оф чемпіонату Європи 2022 року з національною командою Іспанії відзначився шикарним баззером зі своєї половини майданчика.

Янтунен отримав м'яч від партнера за секунду до сирени і відправив його в кільце іспанців, не дійшовши центру майданчика.

Збірна Іспанії у чвертьфіналі Євробаскету-2022 обіграла національну команду Фінляндії з рахунком 100:90 та стала першим півфіналістом турніру.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua