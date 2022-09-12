Як розрахувати математичне сподівання (МС) у ставках на спорт

Математичне сподівання (МС) може бути потужним показником для гравців, щоб підвищити ймовірність виграшу. Щоб стати успішним професійним букмекером у довгостроковій перспективі, вам потрібні глибокі знання аналізу ставок на футбол.

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Що таке математичне сподівання (МС)?

Математичне сподівання означає розмір суми грошей, яку учасник парі може очікувати втратити або виграти від ставки, якщо він щоразу робить ставку з однаковими коефіцієнтами. МС часто виражається в негативних і позитивних значеннях. Негативне МС має символ "–МС", і це означає, що ставка призведе до програшу в довгостроковій перспективі.

Тим часом позитивне МС позначається як "+МС" і вказує на те, що гравець, як очікується, отримає виграш від ставки в довгостроковій перспективі. Зазвичай, чим вище очікуване значення, тим кращу ставку сподівання матиме гравець.

Як працює математичне сподівання

Найкращий спосіб пояснити, як працює МС, — це використати приклад. Отже, візьмемо підкидання монети як приклад. Припустімо, що ви хочете зробити ставку на результат підкидання монети. Якщо букмекерська контора пропонує +110 для результату підкидання монети, який є "орлом" або "решкою", це означає, що ви виграєте 50 доларів за кожні поставлені вами 100 доларів. Це дає +0,5 МС. Проста формула для розрахунку МС така:

Математичне сподівання = (Ймовірність виграшу x Сума виграшу) – (Ймовірність програшу x Сума програшу).

Це означає, що вам потрібно помножити ймовірність виграшу на суму виграшу та відняти ймовірність програшу, помножену на суму, яку ви можете втратити. Ось як це працює:

Крок перший: обчисліть десяткові коефіцієнти. Таким чином, якщо шанси на "Кепіталс" становлять +115, тоді як коефіцієнти суперника становлять -135, ви можете скористатися конвертером коефіцієнтів, щоб отримати десяткові коефіцієнти. Десяткові коефіцієнти, які ви побачите, дорівнюють 2,15 і 1,75 для обох.

Крок другий: тепер обчисліть суму, яку ви отримаєте, коли виграєте ставку:

Сума виграшу = (Ставка x) Десятковий коефіцієнт) – Ставка.

Для ставки в $100: ($100 x 2,15) - $100 = $115.

Шанс виграти: (1/десятковий коефіцієнт) x 100%

Що становить: (1/2,15) x 100% = 46,51%.

Крок третій: обчисліть суму, яку ви можете втратити, тобто 100 доларів, які ви робите. Шанс програти ставку:

(1/десятковий коефіцієнт суперника) x 100%

Що становить: (1/1,75) x 100% = 57,47%

Крок четвертий: обчисліть очікуване значення. Використовуючи значення вище –

Очікувана вартість = (46,51% x 115 доларів США) – (57,47% x 100 доларів США)

Що становить: $53,49 - $57,47 = -$3,98

Від’ємне МС означає, що гравець втрачатиме в середньому 3,98 доларів щоразу, коли робить ставку.

Висновок

Нарешті, важливо розуміти, що негативне МС не означає, що гравець втратить гроші в довгостроковій перспективі. Це лише означає, що вони, швидше за все, втратять гроші.

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