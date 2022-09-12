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Де дивитися Setanta Sports Ukraine за кордоном

Сьогодні 13:49 Дмитро Копій 112 0
Де дивитися Setanta Sports Ukraine за кордоном

Ситуація з телевізійними правами у спортивній сфері одна з найнапруженіших і найскладніших у світі. Права на трансляції телеканали купують з урахуванням гео - тобто лише на певну країну. І якщо ви виїхали за кордон, то вже не зможете подивитись футбол саме з цієї причини.

Тобто, якщо телеканал Setanta Sports Ukraine викупив права на трансляції матчів англійської Прем'єр-ліги на території України, і у вас є підписка на Сетанту, то ви зможете дивитися матчі найсильнішої футбольної ліги у світі лише на території України. Якщо ж ви виїхали за кордон, система визначить вашу IP-адресу і не дасть вам побачити футбол.

Що ж робити? Звичайно, ви можете заморочитися і пошукати інформацію, який транслятор викупив права на АПЛ для тієї країни, в яку ви виїхали. Але цього мало – вам необхідно буде знайти спосіб, яким транслюються матчі. І це точно буде платно, і, швидше за все, не буде можливості купити один чи два матчі, а платити доведеться за цілий місяць.

Вас врятує правильний та гарний VPN. Так, не кожен VPN вам допоможе і ось чому:

  • ви збираєтеся дивитися відео, а це великий потік даних, з яким справиться не кожен VPN;

  • не кожен VPN має сервери в тій країні, в якій ви купуєте права на перегляд, в даному випадку в Україні.

Для початку можемо запропонувати вам статтю з максимально повним керівництвом Як дивитися телеканал Setanta Sports за кордоном

Якщо ж вам ліньки читати подробиці, то ось вам скорочена покрокова інструкція.

Як дивитися Setants Sports Ukraine за кордоном:

  1. Перейдіть за посиланням на сервіс Surfshark, який має власні сервери в Україні.

  2. Внесіть оплату, інсталюйте програму на свій комп'ютер, авторизуйтесь у програмі VPN.

  3. Підключіться до українських серверів сервісу і дивіться будь-яку трансляцію Сетанти, перебуваючи за кордоном.

Якщо ви все зробили правильно, то вже зараз насолоджуєтесь не тільки якісним європейським футболом, але й іншими популярними видами спорту завдяки VPN та трансляціям телеканалу Setanta Sports Ukraine.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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